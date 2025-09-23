颱風樺加沙｜超市狂掃、菜檔竟賣呢樣？香港人遇上颱風10個突變

颱風樺加沙被指可能是今年的「風王」，天文台預計樺加沙靠近廣東沿岸時將帶來顯著風暴潮，屆時的水位高度可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相當。不少市民已經超前部署，殺入超市囤水囤糧，甚至連街市都有得賣膠紙，港人打風獨有百態真令人意想不到。



有網民發現菜檔驚見有多卷膠紙疑似出售.(Threads圖片)

颱風樺加沙逐漸逼近香港，天文台預告香港天氣將會急轉直下，今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，海有非常大浪及湧浪，有狂風驟雨及雷暴。天文台展望，明日（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。

每次有颱風襲港都可以見盡港人百態，有人會忽然天文台台長上身，狂預測天氣狀況；也有人超市囤貨，唔知還以為是打仗；更有人不要得去追風，温提大家，政府早前已立例，惡劣天氣下「追風逐浪」可遭檢控，最高罰款2,000元或監禁14天。

👇👇👇按圖看打風天下10種突變香港人👇👇👇

打風下的10種香港人

【1】天氣專家上身

突然湧現大量天氣達人，睇完Windy就當自己是專家，拆解天氣雷達圖，預計幾時掛幾號風球，但大多數都估錯。

【2】真氣象高手

民間氣象愛好者，不時狙擊突然上身的偽專家，不過一眾網民都唔太睇得明。

【3】囤貨大戶

消息一出即衝去超市，柴米油鹽醬醋茶紙巾衛生巾我全都要，明明只打兩日風，就買足兩年的量，大家思想仍停留在80年代的香港。

【4】大娛樂家

睇電視、電影、漫畫，做盡一切娛樂，享受突如其來的一日假期。

【5】普通打工仔

一早起身睇天氣報告，有冇8號呢？冒雨返工同時，要開始計算放工時間。

【6】賭仔

趁仲有車搭，即刻召集朋友，開始！打牌！就如黃子華所講：「快樂，無比嘅快樂」。不過依家後生仔應該進化咗，上網打GAME仲開心。

【7】花生友

安坐家中望出窗外，風雨愈大內心就愈平靜，一望就一個下午，一個字，禪。

【8】外賣計劃通

預計中午時間掛8號，一定提早叫外賣，免得在公司冇啖好食。

【9】追風

唔大風唔落街，感受下8號甚至10號風球的威力，有人會順手打個卡，甚至有父母帶小朋友見識，都幾危險，而家仲犯法添。

【10】突然食早餐

明明平日返工無食早餐習慣，打風啊朝忽然肚餓，結果去麥記買早餐全餐要等半個鐘，一家大細更難得齊人去飲茶。