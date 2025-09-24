樺加沙｜颱風資訊Threads上惹誤會！香港VS台灣兩地網民掀罵戰

有可能是2025年最強颱風的「樺加沙」襲港，天文台於22日提早宣布全港學校停課兩日。其後，有香港網民在 Threads 上分享相關資訊，卻疑似被部份台灣網民誤會為當地情況，因而狠批港人「霸佔平台」，甚至讓港人「滾出 Threads」，從而掀起兩地網民罵戰。



樺加沙做成花蓮堰塞湖溢流，許多車子泡在水中。（臉書）

教育局停學資訊惹誤會

超強颱風「樺加沙」吹襲華南及港澳台地區，香港天文台於24日凌晨懸掛2025年第二個10號風球，此次亦是自1964年以來，首次同年兩度發出10號最高級別颱風信號。而香港天文台早於22日便宣布全港學校將停課兩日，有不少香港網民將該消息分享至Threads，但有部分台灣網民疑因看到消息後誤以為為當地颱風消息，當他們得知消息並非關於台灣後，便怒斥港人「不要騙我」、「有意誤導感覺可以告欸」、「又是港仔在搞」，甚至有人直言「港仔滾一邊啦」，又留言「港仔用FB啦」、「你們香港可以有自己的脆（threads）嗎」。

香港VS台灣網民掀罵戰

相關貼文迅速引起兩地網民爭論。有香港網民就認為，單單貼文中的「教育局」便已清楚顯示是香港的資訊，因於台灣當地教育局會自稱為「教育部」，而且有些貼文亦會補充和表明是香港的資訊，認為是台灣網民並沒有留意，而引起誤會，並對台灣網民於貼文下謾罵的行為表示不解，因其認為Threads是一個公眾社交平台，而並不是台灣網民專屬的「脆（threads）」，希望對方能夠尊重大家。

但有台灣網民則反駁，並強調「threads的華語最大使用群體就是台灣人」，如果香港人「不爽不喜歡可以離開」。他們更指，若大家認為 Threads 是國際平台，那「為甚麼台灣人不可以出來罵那些有關香港颱風放假的貼文」，更強調「脆也不是香港人的」，反指港人「不要雙標」。而隨著樺加沙先後威脅港台，兩地網民又再就防禦颱風的能力評論。

網民則對此解釋指，他們之所以會覺得Threads大部分都是台灣網民，內容多屬「台灣本地資訊」，其實是與演算法有關。因系統會根據使用者地區和關注內容自動推送相關資訊。由於樺加沙同時影響香港和台灣兩地，因此在台灣用戶的頁面上，香港資訊亦會更容易被推薦，才會引發誤會。

雙方爭論不斷，越演越烈，有網民則呼籲冷靜，認為颱風並不是值得爭拗或慶祝的事件。但不論是香港或台灣，最重要的是大家平安。