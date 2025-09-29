火鍋放題打包全民抽水！黃傑龍出AI圖、火鍋店真推放題「外賣盒」

近日荃灣「千海水產」火鍋放題有客人將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，片段惹來全城熱話兼抽水，除了有人扮傢俬店出抽水PO之外，黃傑龍AI改圖扮肥牛男，還有火鍋店推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，惹來網民大讚「靚抽」。



threads截圖

一對男女光顧荃灣「千海水產」，疑涉企圖「打包」多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等食物，被職員發現並要求「交出」食物，期間男子徒手拿出大量生牛肉後再摷頭髪+捽臉，片段惹來全城熱話，涉事男子更被起底，證實為曾在醫療輔助隊受訓但已離隊的前隊員。

FB截圖

事件被網民連日狂抽水， 有網民模仿傢俬店出帖，在一個疑似打邊爐背景中手揪一袋裝滿海鮮的密實袋，留言直指「Ikea保鮮袋 好用」，還在圖片上加上「IKEA」標識模仿宜家官方Facebook出帖，網民笑指樓主「抽乾水」。

而經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長，向來「玩得」的黃傑龍也使用AI去現場打卡，更徇眾要求增加「手持肥牛效果」，以及拎完牛肉之後gel頭的AI圖片，被網民大讚「個頭係gel得幾好喎」、「你唔好咁幽默得唔得」。

FB@牛一Nabe One Hong Kong 圖片

香港人抽水又點會咁快完，有日式放題火鍋店反應極快，在FB專頁出PO宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，計劃是逢星期一晚上5點後，兩位選擇「澳洲和牛或以上放題」的客人，即可獲贈一個外賣盒，更強調「可能係全港唯一可以打包的日式火鍋放題」，又hashtag「以客為本」、「俾個盒客人大家都好做」，有網民爆笑說「希望有機會約埋肥仔去食」。不過放題店也同時強調該外賣盒有條款限制，包括需選擇澳洲和牛或以上放題，外帶重量限重250g，超重會視為剩餘食物及需以浪費食物收費等，講明叫大家「咪做大嘥鬼」。