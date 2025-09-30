外傭最低工資增至$5100掀熱議　網民神計算：生活好過最底層港人

政府昨日(29日)宣布調整外傭最低工資，由現時每月$4,990調升至每月$5,100，增幅約2.2%，引起極多市民關注，有網民在社交平台發文，將外傭待遇與本地最低工資階層進行對比，更大歎「香港啲工人姐姐生活仲好過最底層嘅人」。



政府公布，本港外籍家庭傭工新工資水平適用於明日起簽訂的所有外傭合約。此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食，但僱主可選擇以膳食津貼代替。政府指，該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。

就外傭最低工資調整，有網民在社交平台threads發文，指工人姐姐最低工資上升至每月$5100 ，樓主就以本地最低工資時薪42.1元計算，假設每日工作10小時、月休4天，每月工作26日，月入只有$10,946元，扣除強積金後實際收入更低，「工人$5100 ，即係只係多$5846」。相比之下，外傭雖僅獲5,100元薪金，但僱主須提供免費食宿，直言「香港啲工人姐姐生活仲好過最底層嘅人」。

貼文引發網民共鳴，有網民不滿外傭不斷加人工，「而家是3年左右的時間…由$4760，加$4870，加至$4990，而家$5100，我都冇加過人工…」、「搵萬四五嗰啲，除非有公屋住，其實扣埋食住，一個月都未必淨到五千蚊」、「個制度係唔公平，工人姐姐有醫療、包食包住，佢地嘅人工基本上係 net savings，有咩地方嘅打工仔係有 net savings保障」、「對於我嚟講$5100 不是重點，重點係萬幾agent fee 如果姐姐過黎玩幾日就死，政府就冇嘢保障雇主」。

亦有部份網民認為要保障外傭姐姐在香港的生活水平，薪金有調整無可厚非，「人地離鄉背井過嚟打工，人工福利自然有保障」、「好聽啲就工人姐姐，難聽啲其實係奴隸制度」、「如果你唔請工人姐姐又唔關你事，如果你有請工人，但連$5100都俾唔起就好心咪請啦」。

在香港領最低工資可能會窮，但其實日常亦有些致命的生活習慣，隨時可能害你變成月光族！美國理財規劃顧問（CFP）及金融公司Cerefice and Company總裁Tom Corley，靠五年時間觀察超過350位富人和窮人的日常生活習慣，並從結果歸納出「富習慣」和「窮習慣」，當中不少窮習慣均是不少現代都市人的通病，大家不妨檢討自己是否當中的一份子！

🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻

窮習慣【1】 賭博

Tom Corley的研究中發現，不少窮人每周都會賭博或買彩票求發達。他提醒大家，世上並不存在快速致富！只有跟隨自己設立好的目標逐步完成，才能成為真正的百萬富翁。

窮習慣【2】 有不良生活習慣

Corley的研究中，有97%窮人吃超過300卡路里的垃圾食品、69%的人每周吃3次快餐、66%的人體重至少超重30磅。相反，富裕的人重視健康飲食、有早睡早起和運動等良好習慣。不要忘記只有健康的身體才有活力努力工作！

另外喝酒同樣是窮習慣之一，因為喝太多會影響記憶力和思考能力。研究中，有54%窮人均喝超過2杯酒精飲品，而84%的富人喝的酒精數量卻遠少於2杯。

窮習慣【3】 沒有儲蓄習慣

不少窮人都會因收入少或支出過大而不儲蓄，但Corley提醒大家錢越少、選擇越少，長期下去只會失去所謂的「翻身」機會。

窮習慣【4】 有獎勵自己的習慣

不少人都會仗着及時行樂的心態，習慣獎勵自己而大增各種娛樂和購物開支。但如果長期有這習慣，随着年齡和通賬等，總開支只會不斷增加，愛相可以儲蓄的部份會減少。

窮習慣【5】 有一份自己不喜歡的工作

無可否認工作是增加收入來源的主要途徑之一。如果你不喜歡自己的工作，便難以在工作上有好的表現甚至升職，想增加薪金亦自然有難度。

窮習慣【6】 依賴信用卡

如果你每個月出糧後便急於找卡數都要多加小心心！

如果過份依賴信用卡，養成了先使未來錢的習慣，同樣會持續造成「月光光」的慘況。

窮習慣【7】 誤交損友

俗語有話「近朱者赤，近墨者黑」，身邊的人絕對有影響你的能力。研究中指出只有少數窮A會跟成功人士交流。如果一直跟沒有良好習慣的人相處，只會令你的思想停留在原地。

窮習慣【8】 拖延症

成功的人大多都會較當機立斷、把握時機做好每件事。一旦有拖延症，把握不了生活上的做事效率的話，對個人、人際還是工作都會有一定程度的影響。

窮習慣【9】 不接受別人意見

意見能幫助你分辦所做的事是否走上正確的軌道、同時亦有助自我檢討。因此不接受別人意見的人在各方面都會能難以成功。