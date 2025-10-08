揾工淡季？10月仍無Offer要等出年？職場達人：現在才是百花齊放

香港經濟及就業市場持續低迷，加上AI應用及外勞「夾攻」，應屆畢業生求職困難已成為社會關注議題。隨著第四季度來臨，有網民在社交平台發文感嘆求職無門，更指踏入十月後會更少招聘，引發廣泛共鳴，《開罐OPENER》就訪問了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她卻表示現時香港的職場狀況是百花齊放的階段。



Threads截圖

近日有位網民在Threads發文，表示已經踏入2025年的尾聲，但還未正式收到錄取的任何通知，「仲未有offer嘅，係咪可以正式宣布2025年玩完？」 ，更表示由10月開始，所有公司的人力資源部都會進入「冬眠」，「淨係等聖誕、等bonus」，並將所有求職者的求職狀態凍結，在2026年才會重新開始聘請，並對接下來的三個月感到迷惘，「繼續send CV，但冇人會睇」、「繼續每日俾屋企廢老哦，話我哋係社會嘅負資產」、「繼續碌IG，睇住啲fd慶祝過probation、去staycation、plan緊聖誕去日本。」

《流星》劇照

一月至四月是搵工黃金期

樓主近自稱為「失業烈士」，並邀請同樣以求職失敗告終的2025年畢業生及失業者留言留名。而帖文一出後亦引來極多網民留言討論，有網民認為不應被大環境差影響自己，「唔好成日比市差，同現在係幾月限制住自己，你最應該係好好寫CV同cover letter，多啲了解下個市，人哋比到幾錢，啲CV唔好一式一樣，現在好多公司會炒人、補新血，亦有好多一直未請到人的公司，有新開的等等，總有合適的」、「十月開始就要加把勁，做足準備同networking，一月至四月係搵工嘅黃金window，公司會開位睇headcount，出bonus前後啲人又會郁，唔可以錯過」、「之前試過有份工喺12月見，1月翻。所以唔使太灰心」。

《流星》劇照

Son姐：年尾並非特別難揾工

就網民帖文所提及的香港現時求職狀況，《開罐OPENER》就訪問了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她卻表示留言區的網民亦有許多人間清醒，每年公司都會有人事調動，任何時候都會有人離職，公司亦會隨時補新血，所以並不代表年尾就特別難搵工，面對心儀的工作，求職者更應該包裝及提升好自己，「諗吓自己做過啲咩同份工掛鉤嘅嘢」，更提及自己有位從事市場營銷的朋友，「佢而家手上面都揸住三個Offer」。

《大叔的愛》劇照

未揾到工只因「唔夠窮」

針對香港市道差，Son姐就表示市道差是老生常談，「年年都有人話市道差，我都聽咗幾十年」、「每一年Fresh grad都有人話難搵工」，但如果走上街上，亦不難看見麥當勞或者便利店長期出聘請公告，直言求職者只是「唔夠窮」，不想從事非心儀工作以外的工種，但亦未有包裝及提升好自己，自身能力不足以公司聘請該職位的要求，公司的人力資源部自然不會聘請，更表示現時職場是百花齊放的階段，除了提升自身能力之外，Son姐亦建議求職者多尋求額外出路，不如思考自己有什麼技能或才華，在網上經營網店亦是新出路之一，「開IG又唔使錢，例如上網整吓麵包賣俾人都係一門生意」。