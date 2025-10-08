日本熊出沒全國分佈圖！多個港人旅遊熱門地都有　只有3區最安全

2025年日本各地熊活動頻繁，傷人事件頻出。連世界遺產白川鄉近日也發生了十年來首起熊襲擊遊客事件，還有高人氣景點如立山黑部的室堂一帶，都發現有熊出沒。有日本網民將日本熊分布資料製成圖像，驚悉除了３個地區外差不多整個日本都是熊棲息的地方，當中不少更是港人熱門旅遊地點。



熊出沒分佈圖（itsukaichi_engi@X）

有日本網民（@itsukaichi_engi）根據相關資料繪製出不同種類的熊出沒分佈圖，可見北海道一帶與東北地區是棕熊領地；而其他地區則是分佈亞洲黑熊居多。棕熊是日本體型最大、攻擊性最強的熊種。在北海道，牠們的分佈得十分廣泛，甚至逼近城市邊緣。從圖可見，富良野、知床半島等多個熱門觀光地，均被標記為熊隻頻繁出沒的高風險區。

北海道棕熊目擊地圖（higumap）

知名世界遺產知床半島是日本棕熊密度最高的地方，其原始的自然環境為棕熊提供了良好的棲身條件，已經被列為高風險地方。遊客如果選擇深入知床五湖或羅臼山一帶健行，就是進入了熊的核心棲息地。請務必跟隨認證嚮導，切勿自行闖入。

札幌熊隻目擊情報圖（sapporolife2021@X）

札幌都是高危區

札幌近郊的藻岩山是相當著名的夜景點，其周邊山林也是熊的活躍範圍。對於搭纜車上山觀賞夜景的遊客雖然風險較低，但對於選擇徒步或在清晨、黃昏時段活動的人士來說，風險極高。特別要留意的是，9月起札幌棕熊目擊資訊已創下歷史新高，更有札幌居民表示目擊有熊出現在靠近居民區的范圍。

亞洲黑熊雖然體型較小，但在保護幼熊或覓食時的攻擊性仍然致命。牠們遍佈本州山脈，影響了多個著名觀光熱點。

在中部山區，上高地、立山黑部、富士山西麓等熱門遊覽地點，也是黑熊最主要的分佈區域。特別是上高地的健行小徑，與立山黑部室堂一帶的觀光路線，每年都吸引不少登山徒步愛好者前往遊覽，這些地點都曾有熊出沒紀錄。近日更有網民拍到有黑熊在室堂附近的御庫裏池游泳。立山町政府亦有發布警示，在御庫裏池附近的山岳地帶有成年熊隻出沒，提醒遊客務必提高警覺。

非熊的活躍帶也有熊出沒

關西地區的熊野古道，作為著名的朝聖健行路線，雖然離大都市較近，但徒步路線需穿越茂密的深山和原始森林，是黑熊的活躍地帶。所有長途徒步的旅行者，必須將防熊裝備視為標準配備。

目前熊的活動范圍正在逐步擴大，根據情報，原本不可能出現熊的奈良北部區域，今年也陸續接到民眾報案稱見到有熊出沒。所以現在只有九州地區、沖繩和千葉縣沒有熊目擊情報。

亞洲黑熊不生活在九州（Yahoo Japan）

科學防熊與遇到熊時的應對措施

1. 製造聲響，提早警示

熊通常會避開噪音。在山林間，請持續發出較大的聲響，例如全程佩戴熊鈴、大聲交談或唱歌。這樣能讓熊熊道有人靠近，提前避開，避免熊隻熊人類而受驚嚇。

2. 不留氣味，杜絕誘因

不要亂丟食物殘渣或垃圾。 熊會被人類食物氣味吸引。請將所有食物和垃圾密封帶走，並嚴禁餵食，防止熊熊慣性靠近人類。

3. 避開高危時段與區域

提前了解目的地的熊出沒情報。同時，對視線不佳的茂密樹林、高草叢邊緣或河邊保持高度警覺，因為這些都是熊喜歡的藏身之處。

如果不幸在野外與熊相遇，請務必保持冷靜，並參考以下應對方法。

1. 保持冷靜，不轉身逃跑

看到熊後，保持冷靜，切勿尖叫或突然跑開。大動作會驚嚇或激怒熊。而且切記不要轉身逃跑，這會激起熊的追捕本能。熊的奔跑速度極快，可達時速 40 公里。

2. 確認距離，緩慢撤離

如果熊離你很遠，請迅速但安靜地遠離，不要驚動牠們，更不要試圖停下腳步近距離觀賞。如果熊離你很近，請面向熊，避免背對，然後以緩慢的腳步向後退，慢慢拉開距離。靜待熊自行離開。

3. 發現蹤跡，立即折返

如果在登山路徑上發現熊的腳印、糞便或像是掩埋食物的土堆，這表示熊就在附近。請不要繼續前行或逗留，應盡快沿原路折返下山。

4. 遠離幼熊

見到幼熊時，更要保持警惕，因為母熊一定就在附近保護牠們，一旦看到有人靠幼熊，母熊也會本能地發起攻擊。

5. 防熊噴霧與保護要害

如果你有攜帶防熊噴霧，需事前熟習用法，並在熊產生攻擊行為或衝向你時再使用，爭取脫身時間。假設來不及拿出防身物品，應立即趴下，用雙手護住頭部和頸部，避免受到致命攻擊。

熊患問題在日本已成為全國性危機。無論是北海道的棕熊，還是本州的黑熊，都在向人類活動範圍擴張。遊客在欣賞美景的同時，必須提高警惕，了解清楚當地的熊出沒警報，確保旅途愉快，平安歸來。