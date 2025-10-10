紅衣女遊港打卡遭圍插土味濃　涉歧視+集體炒車！理性網民:好失禮

內地國慶黃金周期間，香港迎來旅遊高峰。根據入境處統計，十月一日單日入境人次更高達55.8萬人入境，其後每日均維持三十萬至四十五萬人次的高流量。有遊客來港旅遊消費本是開心事，但近日卻發生涉歧視遊客的網絡風波，引來極多網民留言討論。



Threads截圖

近日有兩位台灣女遊客分別在Threads平台分享訪港遊記，上載遊港時拍攝的相片和短片，其中一位身穿紅色上衣在各景點打卡留念，以「香港給了我在路上穿紅色衣服的勇氣，好喜歡香港」為題，而另一位則在西九文化區拍攝短片，並以「為了這鏡頭特地飛來香港一趟⋯」為題，未料這些普通遊記竟引發本地網民集體「出征」，誤將她們當作內地遊客進行言語攻擊。

threads截圖

兩篇帖文分別獲20萬和27.8萬觀看，其中不乏歧視與人身攻擊內容，嘲笑身穿紅衣台女，「為什麼來香港一定要穿紅色」、「土味濃」、「大陸女人先會鍾意着紅色衫，通街都係」。而另一條影片又斥黑衣台女「抖音式運鏡真係好核突、人又唔係靚、都唔知JM9」、「特別之處在哪裡？」、「窮遊特種兵？」、「一架航母擋住鏡頭」。

當真相大白，網民發現「集體炒車」後，風向立即轉變。原先發文的紅衣台灣女生無奈表示「覺得在香港穿紅色很漂亮而已，旗都紅的為啥要在我的留言區發瘋？」。而不少理性網民也紛紛為其抱不平，強調無論旅客來自何地，都不應遭受無差別網絡攻擊，事件更被轉載到連登討論區，並以「見到香港人文化修養有幾低劣」為題，有網民主動代為致歉，「你哋好失禮，嚟香港影相都俾你哋鬧」、「香港人真係好鍾意咩都鬧一餐」、「其實呢個景真心靚，各位香港人唔該去親身睇下先，個人覺得香港夜景係世一，呢個位置仲可以睇埋日落，都係勁靚」、「其實就算真係大陸人，呢個post都冇野好X，見到以為大陸人就為X而X，其實都好核突」

其實無論是哪個地方來的旅客，來到香港旅遊就應獲得同等尊重。