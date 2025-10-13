小紅書女街市買魚忘記拎　魚檔老闆做1事震驚全網：香港人好有愛

不少內地遊客來港旅遊紛紛批評香港服務態度冷淡，但實際上這座城市仍處處流露著深厚的人情味。近日就有位小紅書女分享自己在街市買魚的暖心故事，更直言「這就是我愛香港的原因」。



小紅書截圖

近日有位小紅書女以「這就是我愛香港的原因」為題發文，事主於前個週六前往街市購菜過節，在魚攤購買鮮魚後，與老闆約定稍後折返取貨，「老闆還說：記住回來拿」，但後來事主因雙手提滿其他商品，不料最終完全忘記此事，「完全忘記去拿魚」，直至坐車回家後才想起。

小紅書截圖

事隔兩日後，事主今日特意回到街市尋找該魚攤，原本僅期待老闆可能將魚貨保存在冰箱中，沒想到老闆一見到事主，立即主動表示「俾返錢你」。這個出乎意料的回應讓事主深受感動，直嘆魚檔老闆「太好人了」，並感嘆「其實香港人真的好有愛」、「這真是我爱香港的原因」。

小紅書截圖

而帖文一出後亦引來極多網民留言討論，有部份內地人都認同香港是很有人情味的地方，「的確，幾年前我地去香港旅遊，去商場廁所洗手時候放底部手機，不記得攞返，然後我哋打電話去，執咗部手機嘅人係香港人，好好心，約返我哋喺商場邊度邊度俾返我哋」、「做生意就是要這樣才有回頭客」、「這真的只有香港才會有。我的大疆麥克風丟在小巴一個月後去總站還能找到，他們好好保存著，前幾天買了三瓶黃道益雙飛人，上水下了地鐵，我下一班地鐵去到總站，已經被人放在服務台等著我來拿。」、「香港人蠻好的，是個有溫度的地方」。

亦有部份網民好奇魚檔老闆當日如何處置被事主購買的那條魚，「不知後尾老闆點處理條魚呢？等到收檔都無人返嚟攞，自己加餸？」、「問題係條魚佢賣了？」、「你太單純了，那裏都有好人和壞人」。