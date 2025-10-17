內地鐘點工轉戰香港行乞揾生活費　跪1天激賺$1000：真的比上班好

內地經濟下行，生活成本持續高企，不少市民需依靠副業維持生計。近日小紅書流傳一篇引發熱議的貼文，一名網友分享與內地從事鐘點工的工人對話，透露對方因不滿足於內地每小時40元人民幣的工資，轉而選擇來港行乞，並聲稱日薪高達$1000 ，引來極多網民留言討論。



小紅書截圖

近日一名網友分享自己與內地從事鐘點工的工人對話，表示對方因不滿足內地每小時40元人民幣（約44港元）的工資，「在內地工資也算高的」 ，但表示因仍然不滿於現狀，所以對方決定來香港行乞，「沒想到每次來香港乞討一天都能賺$1000左右」，更感嘆在香港行乞「比幹活強點」、「輕鬆多了」。

+ 2

對話中從事鐘點工的工人不斷要求樓主可以將自己做乞丐的事發到網上，「你可以發網上，讓社會上人看一下，不到絕路、不是窮，誰願意當乞丐啊，膝蓋都跪疼了」、「我真的有點想一直乞討下去，一邊做鐘點，一邊乞討鐘點鐘做累換一下乞丐」。而對話中當乞丐的「工資」確實也不低，根據對話紀錄，每天跪8小時，都有$400至$1200不等，甚至比香港部份炒散或兼職的人工還要高，更聲稱自己來一趟不容易，「肯定要多討點」。而對方是明顯知道在香港行乞是犯法的，「乞討心理好古怪的，又想討，因為確實一直跪一直有人給，又有點怕真的被抓進去」 、「被警察趕了好多次」。

+ 6

後來亦因為影片流傳到網上，部份與當事人做鐘點工的同行發現在香港行乞的事蹟，當事人才要求樓主刪除影片，但還有眼尖網民發現其真身，帖文亦隨之引來極多網民留言討論，更被轉載到社交平台threads，並寫道「真係服咗啲大陸人。係條街扮乞兒跪兩日有$1200 我X，仲好搵過啲pt，我膝頭哥有啲痕，想去跪下了」，亦有許多網民認為在香港做乞兒是發達大計，「一天$1000，一個月三萬，一年36萬，熬一下大陸可以買房子了」、「膝下有黃金是真的」、「看的心動了，算了一下如果跟我老公兩個人，一年就是72萬，生意不好60萬應該也有，還能滿足我老公的港漂夢想」。

事主在旺角地鐵口行乞（小紅書截圖）

亦有人認為假裝乞兒是騙取香港人的同情心，「我雖然也窮，但這種事真的做不來，一個年輕人，有手有腳，只要肯做就餓不死，而跑去做這個的話，就是在欺騙那些善良的人」、「香港乞討犯法」、「我寧可餓死」、「消費好人的同情心」、「在香港有手有腳的人都不會去乞，困難戶領社會福利都覺得羞恥，所以這真的拿捏住香港人的同情心了，真的以為有什麼過不去的坎了才幫助他的。」

《深夜奇葩戀愛圖鑑》劇照

在香港行乞是否違法呢？根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在公眾地方乞取施捨均屬犯罪，首次或第二次定罪可處罰款$500港元及監禁一個月；第三次或其後定罪可處罰款$500港元及監禁十二個月。對於非香港居民在港行乞，警方會將案件資料轉交入境事務處，以便採取遣返措施，並可能將該人士列入入境監察名單。