網民嚴選10大香港新世代女神　5女團成員入圍　她被讚最有仙氣

娛樂圈靚女最多，要在一班「見一個愛一個」的Gen Z粉絲心目中留下印象，只靠外表絕對不夠。有網民早前在threads提出香港的「神七美女」，《開罐》綜合網民意見，列出以下10位新一代女星各有不同風格，一起看看當中有沒有「你推的女神」！



「神7美女」指的是日本AKB48初代總選舉前七名成員，包括前田敦子、大島優子、板野友美、篠田麻里子、高橋南、小嶋陽菜和渡邊麻友。近日有網民就在Threads上引戰，列出心目中香港版「神７美女」是誰，惹來不少熱議。其實新世代又點只七個女神咁少，《開罐》綜合網民意見，列出以下10位新一代女星各有不同風格，一起看看當中有沒有「你推的女神」！

【1】Ivy So@COLLAR

Ivy So在參加《全民造星IV》時已是大熱參賽者，形象充滿親和力，以COLLAR成員出道後曾被批評唱跳實力不足，但幾年間大有進步，代表作包括電視劇《和解在後》女主角以及為Pixar《玩轉腦朋友2》「阿樂」配音等，人氣有增無減，更曾被監製伍健雄大讚是「自然之女」，「相信呢一位自然之女，成功之日都不遠矣。」

【2】陳苡臻（Jessica）

Jessica是試當真頻道元老成員，初期更因外表而被粉絲封為「世一」，也是試當真創辦人之一游學修的女友。試當真在2025年10月26日結束運作前舉辦白金像獎，Jessica獲「最佳女配角」，頻道以外她亦積極發展電影事業，例如主演電影《敗走麥城》、《手機見鬼》，以及參與《年少日記》演出。

【3】雲浩影（Cloud）

Cloud因參加《全民造星III》獲第四名而正式入行，參賽期間已被形容為「仙氣女神」。2025年初的叱咤頒獎禮上，Cloud奪得女歌手銅獎，近期則在歌曲《1994》MV與Tyson Yoshi、周殷廷上演虐心三角戀，角色最後更要慘死，大批網民都表示心痛。

【4】Marf@COLLAR

Marf在《全民造星IV》奪冠後直接成為COLLAR一員出道，形象型格又多變，能carry不少前衛造型，2025年更在Coldplay香港演唱會擔任暖場嘉賓。歌手身份充滿氣場，Marf在拍戲時卻經常挑戰與平時反差較大的角色，其中《寄了一整個春天》飾演的口吃少女「許澄」為她帶來金像獎新演員提名。連早前「歌神」陳奕迅（Eason）接受鄭裕玲（Do姐）訪問時，也特別稱讚Marf「我覺得佢好自然，好有showmanship(演藝才能)」。

【5】譚旻萱（Mandy）

「長腿女神」Mandy身高177cm，在2022年的商台明星籃球賽連續得分，球技出色，同樣是「籃球女神」。模特兒出身的她多參演MV，包括呂爵安《E先生連環不幸事件》、馮允謙《冬日寂寞考》等等，亦在葉念琛電影《不是你不愛你》飾演新一代「阿寶」。

【6】阿妹@Lolly Talk

女團Lolly Talk成員阿妹（黃敏蕎）亦曾是《全民造星IV》參賽者，當時60強不入引來網民熱議。阿妹最近在IG分享街拍照，她穿着自己編織的背心到日本旅行，設計「中門大開」，大方展示好身材。

【7】Day@COLLAR

《全民造星IV》季軍Day同樣是保送加入COLLAR，完美消化女團風格的她今年（2025年）正式solo出道，另外也首次演出劇集《哪一天我們會紅》。她飾演的「Anna」以眼鏡及自然捲髮型示人，演出學霸角色令人眼前一亮。

【8】Yanny@Lolly Talk

Lolly Talk另一成員Yanny外表甜美，是團內的「美貌擔當」，同樣出身自《全民造星IV》，從小學舞的她相當跳得，亦是洪嘉豪《My Secret Park》MV女主角。今年（2025年）Lolly Talk一度傳出欠公司債及解散消息，但8位成員近日已在社交網澄清「報平安」，粉絲都很希望盡快聽到新作品。

【9】陳映影（Santis）

Santis起初加入YouTube頻道「FHProductionHK」後成為人氣成員，但因與MC（張天賦）拍攝《反對無效》MV後傳緋聞而退出，之後更被揭是頻道創辦人熊仔頭舊愛。沉寂一排後Santis以ViuTV演技選秀節目《選角》復出，同時亦有參與不同MV工作。

【10】米姬

曾在YouTube頻道擔任主持的米姬被封為「港版周子瑜」，最近一年參與ViuTV多個節目，包括真人騷《足球女將》中的球隊「螢花」一員，《One Trip約會實況》與男團P1X3L成員Marco約會等等，形象鄰家陽光相當入屋。