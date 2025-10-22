迷你保溫杯「喝兩口就沒」到底誰在買？網民曝神奇用途1類人必備

天氣轉涼，保溫杯再次成為大家外出隨身的熱門單品。市面上的保溫杯容量大小不一，但最近有網民感到困惑，小到「兩口就能喝完」的迷你保溫杯到底哪種人會買？



近日，有網民在社交媒體曬出一個僅手掌大小、容量120ml的保溫杯，並拋出疑問「好奇發明這個到底誰會用，喝兩口就沒了」，她還推測這或許是專門為外出服藥而設計。

Threads截圖

不少網民留言稱自己家中也有同款，指出它非常適合需要控制飲水量的特殊群體，「我阿公有洗腎，不能攝取太多水分，口乾時要喝一點潤潤喉，的確有時候是拿來吃藥的」、「貧血、低血壓，需要吃藥或喝點東西醒醒身體」，確實符合po主的猜測。更有人補充見到很多老人家都在使用，「老人的最愛，他們喜歡隨身帶水」、「老人家一日遊專用，出去玩想要有水喝又不要背太重」。

除了銀發族和需要服藥的特殊人群，對於習慣輕裝出門的人，迷你保溫杯小巧的體型放在包內不會太笨重「要輕便，這個口袋一塞就可以出門」，而且多數人將其用作隨身水杯「換個角度想，這是一個有蓋子的杯子」，有網民說自己總共買了六個，認為小容量反而是最大優點「隨時都喝一兩口不用扛一兩公升」，對於久坐人士來說，小容量喝完可以多走動幾次去裝水，也是一個值得入手的因素。

但容量小始終在某些使用場景會被限制，網友分享自己的親身經歷，出國帶了去酒店大堂接熱水連一碗小杯的泡麵都倒不滿，還得跑兩次，「像我這種水牛，帶700ml的都還喝不夠」。

除了裝水服藥等常規用途，有人將迷你保溫瓶視為私人酒瓶「我去寒冷的國家會裝威士忌，超方便」，對於咖啡愛好者來說，用來裝濃縮咖啡能保溫且非常環保「裝濃縮咖啡剛好一飲而盡」。

《Run on》劇照

因為保溫杯密封性能好，還有很多人將這類迷你保溫杯看作一個收納容器來使用「買來裝天使貓貓的骨灰，剛剛好」、「裝酵母粉放冰箱，可以存放很久」、還可以用來裝堅果或餅乾「有一些小孩的餅乾是直立式的，用這個裝就不會斷掉而且長度剛好容量又多，又不怕放在包包會壓斷」。

有網民表示，自己曾好奇地向銷售人員詢問過類似問題，得到的回答是，這類產品主要針對追求輕便出門的人群。銷售員解釋「買的人通常是想要放在外套口袋隨身攜帶，或是包包很小，沒辦法裝太大的保溫瓶，追求簡便出門的人很多。另外如果是冬天裝的熱飲是小小口喝，所以小容量的保溫杯夠用，還是會有人買」。

經過這次熱烈討論，也有網民成功被這條貼文吸引購入一個迷你保溫杯「很認真看完留言，決定要買一個」。