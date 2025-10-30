六合彩幸運二金多寶｜11.4攪珠頭獎6,800萬！附最新6大幸運數字

六合彩又有金多寶！六合彩幸運二金多寶攪珠將於下周二（11月4日）舉行，特設5,000萬港元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達6,800萬元。《開罐》為大家統計最多攪出的號碼，而「齊齊研究六合彩」群組達人強哥也發文分享，如何用低成本博大獎！

六合彩幸運二金多寶｜攪珠日期

六合彩幸運二金多寶攪珠於11月4日舉行，特設5,000萬港元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達6,800萬元。由於10月30日及11月1日都不設攪珠，所以幸運二金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間是11月4日晚上九點15分。攪珠會在11月4日晚上9點30分舉行，同時無線TVB Plus（82台）會直播攪珠過程。

六合彩幸運二金多寶｜六合彩達人聰明方法

不過要中六合彩，除了考運氣，有時都有技巧。FB群組「齊齊研究六合彩」群組達人強哥再出招教用低成本博大獎。強哥近日分享了最新一期「江恩螺旋四方圖」的預測，教大家用劃圖表的方法縮小數字范圍。

他講解紅色號碼是最新一期的六個頭獎號碼結果，把兩個或者以上的紅色號碼拉成直線和橫線，製造藍色範圍！而所有藍色範圍內的號碼，好大機會率在下一期開出來。不在藍色範圍內的紅色號碼，在下一期重覆開出來的機會率較高。

強哥補充為什麼「江恩螺旋四方圖」沒有把特別號碼變成紅色，是因為江恩圖是純粹用來研究頭獎的，所以完全不理會特別號碼。

以及群組內有網民分享自己先前參考江恩圖中了三獎的經歷。表示雖然自己上一期未有買中，但他事後去江恩圖找啟示又是合乎的「江恩圖顯示一個十字形，暗示要在此中尋找秘奧」，他這次又在預測號碼範圍內劃一個四方形，剛好有5個號碼在邊線上。

六合彩幸運二金多寶｜6大幸運數字

而根據馬會的六合彩攪珠統計數字，由04/07/2002至28/10/2025為止， 攪出最多的號碼是30 (508次)、49(506次)、24 (502次)、22 ( 495次)、13(490次) 和7 ( 484次) 。

六合彩幸運二金多寶｜10大六合彩最幸運投注站

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！根據馬會最新的資料(截至2025年6月30日)，十大最幸運投注站排名如下:

10.大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

8.大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

7.九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

5.上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 40

4.尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 41

3.荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 41

2.屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大學教授分享$170聰明投注組合

此外，有網民早前也在「齊齊研究六合彩」FB群組中，提及2006年英國 Bradford University 一班教授，用聰明方法在英國買Lotto( 當地的彩票，形式類似香港的六合彩 )，結果命中頭獎，中了8千多萬港幣頭獎。教授的聰明投注組合法如下:

聰明一：買齊49個號碼

聰明二：買齊49個號碼、但唔需太多錢，這班教授只是用了17注，買齊49個號碼，而命中八千萬頭獎。

17 注的分佈：

第 1 至第 8 注

任選 48 個號碼買八注(不可重覆)

第 9 注

第 49 個號碼 + 任意的 5 個號碼

第 10 至第 16 注

不用第 9 注的 5 個任意號碼，在剩下的 44 個號碼裏選 42 個字買七注 (不可重覆)

第 17 注

在上面剩下的兩個號碼再配搭任意四個號碼

共17注 $170

