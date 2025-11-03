黃明志謝侑芯案｜音樂鬼才12大爭議事件《玻璃心》歌詞涉「辱華」

10月22日，台灣網紅謝侑芯在吉隆坡一家酒店房內猝死，事件牽出同在房內的馬來西亞歌手黃明志涉嫌持毒和濫用毒品的醜聞。即使他否認警方指控，但警方尿檢結果呈多種毒品陽性，事件轟動整個華人圈。事實上，黃明志從出道至今爭議不斷，有大馬媒體諷刺他的爭議事件多到連維基百科上都設有「爭議專欄」。



+ 7

黃明志爭議事件｜1. 2007年改編大馬國歌 惹警方通緝

當時20歲的黃明志，將馬來西亞國歌改編成《NegaraKu》，諷刺國內的種族歧視和貪污現象。歌曲在YouTube爆紅，點擊量破百萬，而後被馬來西亞政府指控他的作品是侮辱國歌、國家和族群，並揚言將訴諸法律途徑。最終在巨大壓力之下，黃明志公開發表道歉聲明，在聲明中堅稱自己的創作並無意圖批判政府或煽動種族仇恨。

（Namewee@YouTube）

黃明志爭議事件｜2. 2008-2010年爭議不斷 頻惹官非

2008年，黃明志發表的《丘老師》MV內諷刺華校老師體罰學生，被華社指責侮辱教育工作者；2009年他因不滿家中停電去到國家電力公司（國能）辱罵員工；2010年他更針對國中校長拍攝影片，在影片中以粗口辱罵國中校長，指控其貪污校務基金，黃明志再次被控誹謗並遭罰款。

黃明志爭議事件｜3. 2011年進軍影壇即惹火

2011年，黃明志進軍電影界的首作《辣死你媽2.0》，這部電影因隱射種族刻板印象、諷刺馬來文化而引發馬來西亞人民優先組織（NGO）的強烈抗議，該組織甚至要求電影禁映，但這部電影最終並未被禁映，反而打破了馬來西亞的票房紀錄。

《辣死你媽》海報

日本少女靠「援交」賺錢追星 浴缸產子丟垃圾桶外後續行為更誇張

黃明志爭議事件｜4. 2016年扮宗教人物惹怒穆斯林社群

2016年，黃明志為電影《大顯神威》創作片尾曲《Oh My God》，並與台灣組合「玖壹壹」合作，在馬來西亞檳城拍攝MV，黃明志與團員分別扮演修士、禪師、道士和穆斯林，結伴參觀宗教場所。然而，MV意外流出後，立即引起大量民眾和非政府組織報警，指控其多處內容對伊斯蘭教大不敬。儘管黃明志隨即發聲明澄清流出的是非正式版本，但檳城警方不接受黃明志的解釋，仍決定針對該MV內容展開法律調查。

+ 3

黃明志爭議事件｜5. 2018年大選投票糾紛 拍片怒罵警員

2018年5月，黃明志從吉隆坡回到家鄉麻坡參與該年的選舉投票。然而，他在投票時發現投票箱出現故障，當他試圖詢問情況時，卻遭到在場警員要求出示身份證件證明身份。黃明志對此感到極為憤怒，隨即在他的個人社交媒體賬號上要求投票站的計票員解決問題，隨後更拍攝影片，以馬來文怒罵警員，態度十分強硬。

黃明志爭議事件｜6. 2020年觸碰種族紅線 遭執政黨控訴

2020年，黃明志電影《你是豬》因海報內容涉及種族敏感，遭執政黨「國民聯盟」青年團公開投報，要求警方就此展開調查，該組織代表指控他並非首次利用種族課題挑釁。黃明志隨即在YouTube上傳影片反擊，怒批對方代表才是真正的種族主義者，並批評大馬電影審查局的保守思維。

黃明志爭議事件｜7. 2021年爆粗轟政府抗疫無能

2021年，面對馬來西亞疫情的大規模爆發，黃明志在其個人社交平台發文，猛烈抨擊大馬政府的抗疫表現無能。他指責相關人士只會報告確診數字，卻沒有實質行動，加上「變來變去」的政策，才是導致疫情失控的主因。他將矛頭指向政府在疫情初期未阻止遊客入境，政策不利導致單日四千多宗確診，同時也抨擊了強制隔離費用過高及失業率激增等社會問題。

港男宣佈「拜拜拼多多」 買到失控塞爆雪櫃 網民震驚呢樣都敢買

黃明志爭議事件｜8. 2021年「辱華」風波與版權危機

2021年，黃明志與陳芳語合作推出單曲《玻璃心》，歌詞涉嫌「辱華」，而後《玻璃心》一曲被QQ音樂、網易雲音樂等內地各大平台全數下架，而黃明志與陳芳語兩人的微博賬號也隨即被禁言。

黃明志與陳芳語合作單曲《玻璃心》

黃明志原計劃在2021年的專輯《鬼才做音樂》中收錄與陶晶瑩合唱的〈十個男人〉。然而，由於該曲副歌使用了了〈姐姐妹妹站起來〉中的幾句歌詞，最終未能獲得作詞人劉思銘的版權授權。版權問題一度危及整張專輯的發行，最終黃明志被迫宣布，正式將這首歌曲從專輯中移除。

黃明志與陶晶瑩合作歌曲《十個男人》

黃明志爭議事件｜9. 2022年YouTube被黑客盜取

2022年，黃明志經營13年的官方YouTube頻道突然遭到黑客盜取，導致累積的約60億點閱率與所有影片消失。當時身在倫敦的他，隨即在Facebook上以多種語言飆罵，他坦言對此並不意外，認為是《玻璃心》後得罪人所致，同時怒斥落井下石的酸民。所幸在隔天下午，經官方協助，他的頻道順利恢復，他也不忘發文留下：「抱歉讓你們失望了酸民們…」向觀眾反擊。

內地遊客因一事被罵Stupid 控訴在港歐美人沒素質：對香港祛魅了

黃明志爭議事件｜10. 2024年愚人節詐死風波

2024年4月1日愚人節當天，黃明志發布訃告和告別式，隔日在社交媒體上宣佈復活後引發媒體強烈爭議。因有記者「不請自來」並在現場大聲質疑，黃明志隨即公開批評大馬中文媒體「亂帶風向誤導讀者」。事件導致黃明志當時在大馬中文媒體中遭到集體杯葛，不讓其名字見報。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志爭議事件｜11. 2025年惡搞主播圖 遭電視台指控侵權

2025年愚人節，黃明志發布了一張篡改過的，八度空間華語新聞主播照片播報他「死訊」的截圖，而後被電視台指控侵犯版權和主播的肖像權。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志爭議事件｜12. 2025年捲入猝死毒品風波

2025年10月22日，台灣網紅謝侑芯在吉隆坡一家酒店客房內猝死，警方當場拘捕同在房內的黃明志。並在他身上搜出9粒藍色藥丸，疑似毒品，依據法例控以擁毒及濫用毒品罪。儘管黃明志否認所有指控，並反控曾收黑函遭勒索，但警方發布尿檢結果，證實他對四種毒品呈陽性反應。