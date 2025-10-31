公司萬聖節派對老細叫「投入啲」00後同事神操作「造型」全網爆笑

萬聖節來臨，有公司就會響應節日氣氛，大搞Party。在這股「扮鬼扮馬」的熱潮中，總有員工能以奇招突圍而出。近日，就有網民分享自己公司派對的趣聞，一位00後同事以其創意獨特的Cosplay和超強執行力，成為了網民熱議焦點。



Threads截圖

近日有網民在發文分享一則趣聞，今年萬聖節，公司籌備了Halloween Party，為炒熱氣氛，老闆事前特別呼籲全體員工「大家投入啲扮咩都得！」，盡情發揮創意，扮什麼都可以。然後po主出於好奇，問隔離位的00後同事，對方打算如何盛裝出席，而同事的回答也十分出人意料「佢話會『扮病』……」，本以為這只是年輕人的一句玩笑話，但這位同事除創意滿分之外執行力都是滿分，因為po主表示「佢今日真係無返工」。

《愛回家》劇照

不少網民對這位00後員工的神操作表示激讚，紛紛留言「超應節」、「好正」、「跟00後學嘢」，認為00後同事的做法真正將老闆要求「投入啲」發揮到極致，表示「幾好夠晒投入老闆要加人工」，「扮呢個最有feel」，「最入型入格一定係佢，有冇大獎」。同時有網民以這位同事為靈感，建議樓主「可以扮關心佢，睇下佢係咪真病」，「始終可以搵人扮探病」，有網民都表示人在職場，每天都是Halloween，因為「好過老闆日日halloween，日日都扮傻」。