阮小儀告別《早霸王》最後一集森美喊爆　6個電台節目伴港人成長

商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年的商台，今日也是她跟森美、梁嘉琪做主持的節目《早霸王》最後一集，商台在facebook為節目進行直播。雖然現今不少後生仔轉睇YouTube，不過在自媒體未普及的年代，不少電台節目都伴著香港人成長，以下6個電台節目，有哪個令你最難忘？



今日(31日)是小儀在商台的last day，也是《早霸王》最後一集，不少人都踩入直播室道別，當中林海峰更送上親筆畫作。森美更爆出他們多年前做晚間節目，由於開咪前要花五、六個小時預備，晚上不能陪伴身邊人，小儀更因此失去一段愛情！至節目尾聲森美哽咽多謝小儀，而小儀在眾人歡送時也喊爆多謝森美。

提及喜愛的電台節目，最經典的必數《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節中的「阿希」事件，森美一句「你係阿希？」至今仍能引起不少聽眾的回憶。

【1】早霸王

2009年首播至10月31日最後一集，由《架勢堂》的原班人馬森美和小儀主持，及後加上梁嘉琪，絕對稱得上是903的招牌節目之一。除了聽二人超具默契的互窒對話外，最得聽眾們喜歡的必數「你知道唔知道有人掛住你」主持人幫忙打電話示愛環節！

環節中最為人所知相信是「阿希」事件，森美小儀替一位男聽眾所託向阿希表白，他們一直以為阿希是女生，誰知到打通電話一刻才發現阿希是男生，繼而出現經典對話「你係阿希？」此段對話其後亦流芳百世……

【2】1872 遊花園

2009 年起首播，廣播時間為平日晚上 11 點至 1 點，2014 年完結，陪伴不少 90 後成長。初期由余迪偉、鄒凱光及阿 Bu 主持，是不少聽眾心目中的最佳配合，因為三人分別屬於二十至四十歲三個年齡層，交流起來特別有火花。

不少網民認為「齋啋唔鬧專線區」和「光仔廁所位」兩大環節最令人難忘，前者主持入只能以溫柔語氣為聽眾解答愛情疑難，主持人按捺不住卻又只能「啋」的反應相當有反差。而後者就因為夠無聊，能聽聽眾們打來電話而相當趣味。

【3】新香蕉俱樂部

另一與 1872 遊花園並列最受歡迎的觀眾來電節目，就是由杜汶澤、林盛斌和范振鋒主持的新香蕉俱樂部 (2003-2016)。因為有不少聽眾打上節目分享鹹濕事而為人熟知，有網民表示現在回想過來，感覺聽眾分享的事都離奇得不似真的。

當中有少錄音至今依然流傳於網上供人不斷重聽，例如「陳小姐」的故事，內容是陳小姐打到電台表示自己戀上有婦之夫，更會因為太掛念他而高潮。誇張內容加上主持鬼馬應對，令網民們大讚「每次聽完都喪笑」！

【4】星空奇遇鐵達尼

一樣是清談節目，但由麥潤壽 (麥 Sir) 主持的星空奇遇鐵達尼 (1998-2011) 則正經得多，不時鼓勵聽眾要正面面對逆境，又會給予聽眾在節目中向親人好友講出心聲，相當正能量。

而麥 Sir 的正面形象亦相當深入民心，相信有聽過的觀眾都會記得「Never give up，一定得」和「不在乎成績高低，只在乎問心無愧」兩大金句，絕對稱上是一代心靈雞湯。

【5】萬世巨星

不得不提的還有萬世巨星，由當年超受歡迎的 DJ 組合艾粒 (少爺占及 Donald) 主持，不少人最懷念他們創作的廣播劇，有網民回憶「細個返學都要叫阿媽用錄音帶錄低夜晚聽」，亦有人表示有追聽他們及後與鄭裕玲合作的口水多過浪花。

【6】摩星嶺 4 號

而喜歡靈異的則必定會聽由雲海和阿祖 (彭震宇) 主持，於商台 903 在 2009 年首播的摩星嶺 4 號，鬼故、UFO、秘密組織等等的冷門話題全都有，加上深夜時段 1 點到 3 點，特別有氣氛。可惜有網民表示轉移網絡台後質素已不復從前。

