香港人為何不顯老？內地網民:無法看透年紀！神推5大「凍齡」原因

近日有內地網民好奇為什麼香港人不顯老，留言區網民透過觀察香港人的生活細節，發現原來有5大方面可以令香港人保持「凍齡」。



內地網民在社交平台發文提問「為什麼香港那邊的人都不顯老」，表示香港人無法看透年紀，看上去精神也很充沛，想知道保養秘訣是什麼，其他網民們結合個人經歷與觀察，總結出香港人保持年輕狀態的的5大因素。

（choisaaaa@IG）

1. 飲食習慣好

香港人對於食物的選擇和環境因素的關注，也被認為是「不顯老」的關鍵。雖然有網民最初猜測是「吃得少」，但有香港網民強調是因為習慣清淡飲食，並批評內地「什麼加雞精」的重口味飲食模式不健康。亦有內地網民讚揚「香港的食物品質很高是真的」、「香港水質好！水土好養美人」，將環境品質視為外貌保養的基礎。

2. 「低內耗 」心態好

有評論提出，香港人將精力主要放在「為自己生存生活拼搏」上，以及「工作認真積極向上愛旅行，而且愛笑」，生活中「沒那麼多人情世故，沒那麼傷腦筋」。多數人認同這種觀點，以自我為中心的狀態讓香港人「更平靜」，心態年輕才最重要。

（charmaine_sheh@IG）

3. 多運動 高精力

有網民指出，由於城市密度和交通成本高，所以許多香港人將步行視為主要出行方式，「人行道沒有亂竄的電動車，鼓勵步行和公共交通，步行多對身體好處當然多」。

另外還有網民分享親身觀察，表示香港人似乎是天生的「高能量人群」，無論年紀大小，即使是身邊年過六旬的長輩，仍能堅持深夜鍛鍊，就算是極端作息，第二天依然能精神奕奕地上班，讓人佩服。

（leilakong1205）

4. 不婚不育

此外，許多網民將「不顯老」歸因於港人「不生孩子」或「不婚不育」的趨勢，直言這才是「保持年輕的秘訣」。而對於有子女的家庭則「帶孩子有菲傭」且「不用跟父母同住」可以減少身心疲憊，還能保留更多個人精力和時間。

（physit@IG）

5. 重視儀容與保養

有網民表示「香港人的妝容不會很濃、穿搭也隨性、不會過份醫美，底子打好了，其實不用太多添加的東西，看上去就自然較年輕」。有網民現身說法，香港人非常重視健身，也熱衷於定期做美容護理，表示「自己週末累死都要去做gym做facial」。

同時有網民分享了一個新奇的論點「粵語發音，臉部肌肉是向上的，感覺很有道理的樣子」。另外也有人提醒大家香港人不顯老可能只是個體現象，「不能只盯著那群不顯老的看」。