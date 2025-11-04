港漂來港工作嘆「害怕香港」呻香港生活1痛點　網民：你自己問題

不少內地人近年選擇到香港工作，成為一名「港漂」，但光鮮背後卻隱藏著巨大的情感壓力。近日，一名港漂在小紅書發文，坦言香港是「職場天堂」，但自己卻在「超大城市的孤獨感」中越陷越深，直言活著的唯一意義就是打工多賺點錢。



近日，一名港漂在小紅書發文稱「在香港工作越久，我越害怕香港」，她首先肯定了香港的優勢，「和老家比，香港已經算是不錯的『職場天堂』」，薪資優越，年假也多，還有同事下班就消失，老闆也不會隨意在休息時間騷擾的職場界線，讓她覺得在香港工作的待遇的確不錯。

港漂心聲：物質優越，精神空虛

繼而她補充，但即使有優越的物質條件，也難以抵擋精神層面的空虛，「香港房子太小，每天下班回去面對四面白墻，沒有朋友，沒有熟悉的人，那種死一樣的寂靜」，又表示自己「活著唯一的意義就是打工，多賺點錢」。

而更讓她恐懼的是，在香港永遠看不到真心的親密關係，她觀察到每天中環人來人往「每個人衣冠楚楚，光鮮亮麗」，又指Dating App上的profile看起來完美，線下見面也可以「談天說地，無限接近」，但關係卻始終無法明確，「但是就是不能問，我們如今是什麽關係？」

環境壓力大，過於敏感導致沒自信

還有香港和內地的文化差異大，環境會令太過敏感的人失去自信，例如「不敢開口說的粵語，不敢拿出來的內地美食分享」等，甚至害怕自己多講一句話都被同事說「沒有邊界感」。

最後她表示「香港很好，應該知足」，但知足的同時也不能忽略痛苦，「在香港的生活很好，像一艘永不靠岸的小船，不知各方到岸」。她又在留言區補充，她覺得香港是一個適合待一段時間就走的城市，因為這個城市「把人撕碎了，一邊是機械式的工作，一邊是永遠上不了岸的親密關係」，更將在香港的生活形容為「摻雜著玻璃的糖」，放進嘴裡都是血，吞下肚都是淚。

網民熱議：孤獨是個人選擇

這個貼文在網上迅速廣泛討論，有網民反駁這種孤獨感非香港獨有，而是很多城市的通病認為「其實每個地方都一樣」。都有網民指出樓主所講的孤獨感其實是個人選擇，「咁大個人上網話自己孤獨，呢個一定係你自己問題。你去到一個新地方，最簡單就係搵一啲志同道合做朋友......是你自己的問題，不關地方事」，「就是香港這樣城市才能讓你歷練到社會什麼才是現實」。

而對於樓主提到的邊界感問題，有網民解釋「香港人很注重私隱，太私人敏感的問題一般不會輕易透露，這個也是香港人的常態，有一種冷漠的感覺」，同時有網民給予安慰，建議樓主學會去享受這種「清淨」，鼓勵她調整心態「要知道糟糕的親密關係會拖累你當前的人生，有得必有失，活在當下，便是最好」。