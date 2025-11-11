內地女考入新加坡航空做空姐　返工首日1行為即被炒　呻光環破滅

滿懷夢想考入被譽為「全球最佳航空公司」的新加坡航空，本應是職業生涯的高光時刻，但近日一名內地女生在社交平台分享自己入職新加坡航空的首日，在公司安排的酒店行政走廊做了一件事，就被新航以「違反規定」為由即時解僱的經歷，讓她直呼對新航的光環破滅，引起網民熱議。



近日，一名內地女生在小紅書上發文，稱自己成功考入新加坡航空，然而在正式報到上班的第一天，卻被公司立即解僱。她透露被辭退的原因僅是當天她與其他同事辦理完入職手續之後，入住到被安排好的酒店，然後在酒店行政走廊的貴賓休息室拿了幾瓶水。但第二天公司竟以違反規定為由「沒有任何溝通直接甩來辭退通知」，公司HR也要求她們立即回國。

呻光環破滅 公司態度冷漠

據她分享，事主自小的夢想就是做空乘，為新航的面試準備了整整一年，苦練面試技巧並且通過嚴格篩選後收到offer。加上房租等雜費入職前後共投入近6萬人民幣。投入了巨大的時間和金錢成本的她對航司的處理結果感到極為失望。

她補充，事前並沒有人告知行政走廊不能使用，公司冷漠的態度也讓自己非常心寒，在沒有任何協商的情況下「讓我們這些剛滿懷憧憬的新人，一夜之間成了無業遊民」。她又表示事後與其他中國籍新航員工交流時發現這樣的情況並不是第一次發生，由於大批資深員工因工作強度太大而離職，新航正從中國招募大量新人，而新員工被看作公司用來填補空缺、成本低且可以隨意替換的勞動力。

她覺得拿水的行為的確不對，但以牽強的理由來辭退剛報到的員工「本質就是對中國勞動者的漠視」。她最後提到，揭露這件事不是為了抱怨，只是「不想再有中國女孩被『全球最佳』的光環騙了」。

而有新加坡媒體就此事詢問新加坡航空相關部門，新航發言人回覆稱不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。並希望所有員工能夠遵守公司政策及相關法律。

網民同情：公司處理太嚴格

這位內地女生的經歷在網上引起熱烈爭辯，有網民對新航的處理方式表示不滿「畢竟外來的員工又是新來的不知道規定可以理解」，公司未經解釋直接解僱，處理過於嚴苛且缺乏人情味。

行為有損公司形象

多數網民認為擅自拿水的行為是對誠信和企業形象的損害，與金額大小無關「看似只拿了幾瓶水，實際是損害了航司的形象」，強調新航極度重視企業形象。同時，亦有部分網民指出「如果只是為幾瓶水，酒店告到航司，航司要辭退員工未免有點小題大做」，所以僅憑事主片面之詞，沒有更具體的細節，難以對此事作最終判斷。

另外一位有外國航空公司工作經驗的網民表示「我們的思維或者說這一行的思維是，你有千萬種解決問題的方法，不要只以自己利益為依據，要考慮周全。所以不要再喊冤了，整篇的視角你都沒覺得自己有任何問題」。