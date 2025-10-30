內地遊客因一事被罵Stupid 控訴在港歐美人沒素質：對香港祛魅了

近來，內地旅客的香港遊記已成為社交媒體的流量密碼，各種「文化衝擊」也隨之浮現。而近日有一位遊客在小紅書發文控訴，坦言首次到港的體驗極度不快，不僅被外籍男士粗魯對待，更表示城市節奏實在太快、人情味單薄，直言對香港「祛魅」。



一名內地遊客以「香港的歐美人也挺沒素質的。。。」為題在小紅書發文，描述她第一次去香港的經歷。首先，她第一次來香港不知道扶手電梯要左行右立，因為跟朋友聊天所以站在了左邊，然後被一位「歐美長相的外國矮圓男人，用他的小肚子把我頂下階梯」，然後po主稱自己馬上讓開了，但該名男子竟然對她講了一句「Understand？Stupid.」，之後快速離開。

小紅書截圖

po主對此事感到疑惑「雖然我個人不懂規矩擋路了，但是我個人認為，在大陸，大家都會禮貌的說，借過或者讓一下，或者指導說明一下。但是香港的外國人特別沒有禮貌，感覺自己好像高人一等」，更忍不住感嘆「真心感覺我們很包容，很友善的中國人」。

（wallace-wang@Unsplash）

抱怨香港節奏快兼崇洋媚外

除了電梯事件之外，po主還提到這次來香港不愉快的經歷，例如一次她轉身跟朋友說話，還未到30秒，回頭見到「一個本地大哥惡狠狠地盯著她」，她就將這種目光理解為「就是說你沒素質，我有素質。我就是不說話，就是用眼神射殺你」、「他們仿佛就是用這樣的方式來顯示自己的高人一等吧」。

除此之外她亦抱怨香港節奏非常快，香港人走路非常快，「撞到人也不會道歉，經常很快就走了」，而且認為目前在香港購買名牌鞋履等已經沒有價格優勢，算下來甚至比網購還貴，只有一些藥品類的商品值得入手。

她還直言感覺香港人比較「崇洋媚外」，對大陸人要求很多，對外國人大聲說話等行為就很包容，不會受到白眼，以及這次來港只遇到了唯一一個人比較好的老奶奶。最後她總結香港旅遊在天氣、住宿、人文方面都受到了壓力，旅遊體驗確實不好，祛魅了。

（kirklai-Puy@Unsplash）

對此有網民留言表示也有相同遭遇「我和閨蜜帶娃去玩，吃飯的時候娃說話被隔壁的本地男惡狠狠盯著，因為我坐他對面，他一直瞪著我，娃吃飽了出了位置他又停下來瞪著，我的天啊，嚇到趕緊跑了，再也不會去了」，也有部分網民解釋城市習慣不同「其實香港沒有左或右立電梯的要求或文化，不過香港人通常會執生，例如自動走位，主要是不會阻到別人。」，更有網民表示「你總是覺得別人自認高人一等和白你眼可能是你太自卑了寶寶， 要是一兩個人這樣可能是他沒禮貌，但你感覺每個人都這樣可能是自卑造成錯覺了，因為這本來就是小概率事件」。