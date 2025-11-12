內地博主遊港外賣無餐具　徒手食牛肉粉影片瘋傳！網民教絶招解決

香港自上年4月起正式實施首階段「走塑」政策，禁止餐飲業提供即棄塑膠餐具，外賣顧客需另行購買或自備餐具。而近日就有一名內地博主初次訪港，因不熟悉新規定，點購外賣時未加購餐具，最終徒手取食牛肉粉，並將這段狼狽經歷分享至社群平台，影片隨即瘋傳，引發兩地網友熱烈討論。



小紅書截圖

近日有一名擁有近十萬粉絲的內地博主「蛋餃姐姐」發佈一條新的短片，並以「香港，新的一天對我好點」為題，更在題中標註「精神狀態非常好」。影片中她分享此行花費約$800元入住偏隅酒店，深夜飢餓時便點購價值約$80的越南粉，卻未留意香港外賣餐具需另行添購的新規定，因此只好徒手進食，「再等就餓鼠只能下手抓着吃」，她無奈地以手指直接撈取碗中的越南牛肉粉，期間更因熱湯燙手而頻頻縮手，又坦言餐點「不好吃」，最終僅勉強食用三分之二。

新聞女王2｜高海寧演政府新聞主任 現實是超筍工！起薪有呢個數

而影片隨即瘋傳，不少網民都在影片下留言為博主出招，更稱「辦法總比困難多」，「牙刷有沒，上次我用牙刷解決這問題」、「化妝的人沒有眼影刷？」、「牙刷柄可以」、「用一次性梳子吃啊」、「同是天涯淪落人啊，用兩根牙線」。亦有部份人讚嘆博主徒手吃的勇氣，「想到了印度人吃火鍋」、「錢也花了，罪也受了」、「挺好的，點了份越南米線，印度吃飯儀式，一下子體驗了兩國風情」、「媽啊$800這一晚過得有點落魄啊」。

全智賢6大嚴苛生活規條首公開！6點起床空肚運動+「變態」習慣

+ 1

留言中亦有不少內地網民疑惑「現在香港點外賣是要自備餐具了嘛」、「外賣沒有餐具嗎？」。而事實於2024年4月22日起已實施第一階段「走塑」，即全面禁止堂食提供塑膠餐具，外賣亦不可以提供膠叉、膠刀、膠匙等，因此許多餐廳已不再免費提供即棄餐具，顧客如需要即棄餐具就需額外付費購買，或自行準備。