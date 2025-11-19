屬狗、豬、鼠、牛蘇民峰2026運程｜屬狗易惹官非、屬鼠破財易受傷

2025蛇年即將進入尾聲，近日堪輿學家蘇民峰師傅在其YouTube頻道「峰回運轉」上傳了2026年十二生肖運程預測。2026馬年（丙午年）由新歷2026年2月17日開始，至2027年2月5日結束，今日就先講講屬狗、豬、鼠、牛的2026年生肖運程。



屬狗2026馬年運程

財運排名：第5位；桃花排名：第6位

屬狗今年「太歲三合」，代表人緣好，各樣事情都比較穩定，所以屬狗今年無論桃花或者財運都是較中上的生肖，財運排第五，桃花排第六，不過今年就並非桃花年，單身能夠認識異性的機會不算太大，但仍可把握農曆四月及十月的桃花月，如果穩定交往中或者已經結婚的你，桃花狀況亦相對較為平穩。

屬狗凶星雲集

屬狗是今年凶星最多的生肖，有「五鬼」、「飛符」、「官符」、「年符」、「華蓋」，除了容易惹人妒忌、犯小人，心情容易覺得孤獨之外，也容易惹上官非、是非、人事不和，但官非並非必定犯官非，例如過馬路被人抄牌、亂丟垃圾亦可算作為官非，蘇師傅亦建議各樣文件、契約要小心處理，亦注意不要酒後駕駛。

吉星加持，逢凶化吉

不過幸好仍有吉星「地解」逢凶化吉，可以減輕凶星嘅力量。而吉星「三台」亦有利地位提升，不僅對打工一族有幫助，做生意亦容易因為名氣、權力、地位提升，間接能改善事業發展。

秋冬天出世的屬狗人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，2026年是短期內最好的一年，因此有任何機會要放膽嘗試，積極進取。

春夏天出世的屬狗人士（約3月5日至8月8日）：為平命人、熱命人，即使在行逆運，但亦因為太歲三合，人緣運有所提升而將運勢下降的軌跡減慢，甚至能夠看高一線。

屬豬2026馬年運程

財運排名：第8位；桃花排名：第8位

屬豬今年並無沖太歲以及犯太歲，因此無特別大的疾病。而今年太歲暗合，「暗合」容易有暗中貴人扶助，例如容易得上司的上司幫助，雖然冇直接的貴人力量，但都總好過有小人。

忌借錢擔保

吉星方面，屬豬今年吉星有「月德」，能逢凶化吉，化凶星之力。不過凶星有「劫煞」、「小耗」，以及「死符」。「劫煞」、「小耗」容易因為朋友而破財，千萬不要借錢、擔保，而如果無可奈何借出後，亦預計今年內無法還款，也可以買些平時不捨得買的東西，以應破財之象。另外「死符」代表小疾病，影響力並不算大。

秋冬天出世的屬豬人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，相對可以較積極進取些。

春夏天出世的屬豬人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，運勢相對較為停滯，宜守不宜攻。

屬鼠2026馬年運程

財運排名：第11位；桃花排位：第11位

屬鼠今年沖太歲，沖則動，動則有變化，有遷移、外出、變化之象，與犯太歲一樣都容易筋骨、手腳、背脊受傷，可以在農曆五月以及十月捐血、洗牙化解，但沖太歲就比較極端，人緣變好，亦有人人緣變差。

容易產生變動

除了有凶星「天哭」令心情容易不佳、易哭之外，沖太歲凶星「大耗」，也特別容易搬屋或者買樓，如果今年並非有買樓、搬屋等計劃，就可能會破財，因此蘇師傅建議今年盡量用錢買一些較為保值的東西，就不用白白破財了。而慶幸今年吉星有「月空」，能夠逢凶化吉、減輕凶星嘅力量。

秋冬天出世的屬鼠人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，已經進入運勢較好的時機，有任何機會可以盡力把握，相對可以較積極進取些。

春夏天出世的屬鼠人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，運勢相對較為停滯，建議在工作或者事業上保持平穩，盡量不要產生變動，直到2028年的秋冬天，運勢便會開始轉佳。

屬牛2026馬年運程

今年屬牛太歲相穿或太歲相害，影響雖然就相對輕微，但如果你在春夏天出世，因為運氣相對較為停滯，加上今年是非比較多，所以蘇師傅亦建議要言詞謹慎，盡量不要主動惹是非。

吉星有力，凶星無力

屬牛今年吉星有「龍德」、「紫微」，有老闆、上司之助，對於打工一族，容易得到老闆上司的賞識，能夠得有力貴人扶助。如果做生意的話，人緣運也相對不錯，亦有機會有客人提供生意機會。

凶星就有「暴敗」、「天厄」、「闌干」、「破碎」、「天殺」、「吞陷」，不過全部都無太大影響，所以今年吉星有力，而凶星無力。

秋冬天出世的屬牛人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，太歲相穿、太歲相害完全不用理會，直接積極進取，把握機會就可以。

春夏天出世的屬牛人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，運勢相對較為停滯，加上今年是非比較多，就稍微要言詞謹慎，為人處事穩陣些少，不要主動惹是非。

資料來源：圓方出版社、 YouTube頻道@峰回運轉