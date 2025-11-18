屬馬、羊、猴、雞蘇民峰2026運程｜屬馬犯太歲見血、屬羊轉工小心

2025蛇年即將進入尾聲，近日堪輿學家蘇民峰師傅在其YouTube頻道「峰回運轉」上傳了2026年十二生肖運程預測。2026馬年（丙午年）由新曆2026年2月17日開始，至2027年2月5日結束，今次就先講講屬馬、羊、猴、雞的2026年生肖運程。



屬馬2026馬年運程 - 犯太歲

財運排名：第12位；桃花排名：第12位

屬馬的人士今年踏入本命年犯太歲，在各方面容易產生變動，同時亦要小心意外受傷，不過幸好有吉星加持，在事業和財運方面未算太差！蘇民峰師傅表示雖然在生肖運程排行榜中屬馬的財運及桃花都位列最後，不過屬馬在2025是桃花年，運勢有機會延續到2026年1月、2月，單身人士可抓緊機會。而踏入本命年犯太歲容易在住屋、感情或事業中產生變化，情緒會受到影響，單身人士有機會在變動中收穫一段感情，但如果穩定交往中，又未考慮結婚的屬馬人士就要多加注意了，也可考慮結婚或生仔沖喜。

屬馬感情2026

雖然2026年屬馬者桃花掛最後，不過屬馬在2025是桃花年，運勢有機會延續到2026年1月、2月，單身人士可抓緊機會。而踏入本命年犯太歲容易感情變化，情緒會受到影響，單身人士有機會在變動中收穫一段感情，但如果穩定交往中，又未考慮結婚的屬馬人士就要多加注意了，也可考慮結婚或生仔沖喜。

屬馬健康2026｜春夏出生屬馬者「宜守不宜攻」

屬馬在本命年犯太歲凶星相對較多，蘇民峰師傅表示犯太歲年會有凶星「伏屍」、「劍鋒」，容易因金屬所傷見血，特別在農曆5月及11月要特別注意，建議透過捐血及洗牙化解。不過蘇師傅都強調運勢好壞要視乎實際出生日期及時間，亦影響吉凶星力量的發揮。

屬馬事業2026｜打工一族運勢不俗

幸好馬年仍有兩個吉星助運，有「金匱」、「將星」幫助事業及財運，在2026年有利儲錢，亦有機會在事業中提升權利地位，因此對上班一族來說運勢尚算不俗！

秋冬天出世的屬馬人士（約8月8日至3月5日）：可把握機會，即使犯太歲，有任何機會亦可大膽嘗試，但注意勿過分受情緒影響。

春夏天出世的屬馬人士（約3月5日至8月8日）：運勢一般建議防守，不宜太進取，運氣要等到2028年才得以改善。

屬羊2026馬年運程

財運排名：第4位；桃花排名：第5位

屬羊今年「太歲相合」，各樣事情都比較穩定，人緣運比起2025年更勝一籌，容易有貴人輔助。屬羊在馬年財運運勢排十二生肖中的第四，而桃花運勢亦為列第五，運勢相當不俗，單身人士今年脫單機會相較一般，唯可把握農曆一月及七月。而穩定交往中亦有望維持下去，結婚人士感情更是更上一層樓。

易得男性貴人輔助

除了「太歲雙合」會令各方面比較穩定之外，屬羊在馬年有吉星「太陽」加持，容易得到男性貴人的幫助，「扳鞍」亦有利地位提升。不過蘇師傅都強調運勢好壞要視乎實際出生日期及時間，亦影響吉凶星力量的發揮。

事業運勢較平穩

蘇民峰師傅建議今年屬羊運勢尚算平穩，盡量不要轉工，或轉一份相對較為輕鬆的工作。亦要注意凶星「天空」、「晦氣」，計劃容易落空，特別是從事銷售、保險或地產代理等行業，需注意被人「雞糊截爆棚」，容易與對方在談好事情細節後，會無故反悔。

秋冬天出世的屬羊人士（約8月8日至3月5日）：運勢較佳，特別是在11月7日至3月5日冬天出世的屬羊人士，可好好把握機會。

春夏天出世的屬羊人士（約3月6日至8月8日）：即使在春夏天出生，運氣相對較為平平，但亦未算太差，有「太歲相合」，容易得貴人幫助。

屬猴2026馬年運程

財運排名：第9位；桃花排名：第9位

屬猴的人士在2026年相對較為平穩，相比其他生肖來說，屬猴有「驛馬」星進駐，會有更多旅行、搬屋的機會，不過「驛馬」相對無吉無凶，相信屬猴者會迎來運勢相對平穩的一年。

心情容易孤獨

屬猴今年只有一粒凶星，只有「孤辰」，心情容易孤獨、不開朗，蘇師傅亦以公幹為例，配合「驛馬」容易到外地公幹，例如被公司派去外地，一個人比較孤獨，就會應了「孤辰」之象。

秋冬天出世的屬猴人士（約8月8日至3月5日）：可積極進取，因為現時已經是大火運的第二年，如果馬年亦不願行動，去到2027年時間就相對比較緊迫，因此有任何機會亦可大膽嘗試。

春夏天出世的屬猴人士（約3月5日至8月8日）：為平命人、熱命人，運勢一般建議防守，宜守不宜攻，運氣要等到2028秋冬天年才得以改善。

屬雞2026馬年運程

財運排名：第3位；桃花排名：第1位

屬雞今年相當不錯，雖然「 午酉相破」算是輕微犯太歲，需要稍微留意肺部、骨、喉嚨、氣管，但整體來說犯太歲狀況就並不嚴重，因此屬雞的你，2026年財運就排第三，桃花運就排第一，運勢實在令人期待！

屬雞今年「紅鸞」桃花年，代表交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助。在正桃花星的影響下，單身容易認識異性，亦容易能夠長久發展下去。如果正在穩定交往中的你，2026年亦有結婚的機會。結婚人士亦可把握2026機會，爭取懷孕產子的機會。

吉星高照有女貴人

除了「紅鸞」正桃花星之外，亦有 「太陰」進駐，「太陰」指女貴人，如果上司、拍檔或下屬是女人，運勢更是更上一層樓。而凶星只有一粒「羊刃」，嚴格來說亦不算凶星，代表自己容易發脾氣，但因為今年是桃花年，桃花力量比起過「羊刃」強勁得多，因此別人亦「無你符」。蘇民峰師傅表示，無論感情、人緣，各樣事情都會看高一線，容易讓人對你的觀感有改善，間接亦會幫助事業運勢，各樣事情都較為順利。

秋冬天出世的屬雞人士（約8月8日至3月5日）：可積極進取，有任何機會亦可大膽嘗試，不要錯過運勢良好的一年！

春夏天出世的屬雞人士（約3月5日至8月8日）：為平命人、熱命人，即使在行逆運，本身運氣馬馬虎虎，但來到馬年仍然可以看高一線，在桃花年都有些少進展。

資料來源：圓方出版社、 YouTube頻道@ 峰回運轉