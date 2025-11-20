屬虎、兔、龍、蛇蘇民峰2026馬年運程｜屬龍易見血、屬蛇感情多變

2025蛇年即將進入尾聲，近日堪輿學家蘇民峰師傅在其YouTube頻道「峰回運轉」上傳了2026年十二生肖運程預測。2026馬年（丙午年）由新歷2026年2月17日開始，至2027年2月5日結束，今日就先講講屬虎、兔、龍、蛇的2026年生肖運程。



屬虎2026馬年運程

財運排名：第2位；桃花運排名：第7位

屬虎今年太歲三合，整體運程中上，財運排第二，桃花運排第七。「合」代表人緣好，如果單身今年都有機會認識到異性，亦有貴人輔助，打工一作可望升職加薪。

吉星強而有力

屬虎今年吉星有「三台」同「貴人」，除了有貴人扶助之外，「三台」有利地位提升，打工一族容易有升遷機會，做生意名氣地位也會提升。而凶星雖然有「官符」、「五鬼」同「指背」，代表運勢存在官非以及小人，但因為有「三台」同「貴人」化解，因此官非、小人的力量並不算大。「指背」則意思被人背後講是非，但對整個運程影響並不算大。

秋冬天出世的屬虎人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，運勢非常不錯，有任何機會建議積極進取。

春夏天出世的屬虎人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，運勢相對較為停滯，但因為今年太歲三合，亦會將本身下降的運勢軌跡相對減慢，甚至看高一線，所以即使今年屬虎的平命人、熱命人，今年亦是相當不錯的一年。

屬兔2026馬年運程

財運排名：第1位；桃花運排名：第2位

屬兔今年係「天喜」桃花年，又加上財運年，因為十二生肖排名方面財運排第一，桃花就排第二。「天喜」桃花星雖然僅次於「紅鸞」，但單身人士也容易認識到能夠發展落去嘅感情，即使已經結婚，別人對你的觀感亦會相對提升，間接提升事業運勢，整體運勢就更加順利。

屬兔吉星高照

除了財運年以及「天喜」桃花年，還有「天德」、「福星」、「福德」拱照，凡事能就逢凶化吉，得貴人扶助。

至於凶星比較輕微，只有「卷舌」同「披麻」。「卷舌」容易面對面同人爭吵，但因為桃花年有貴人，能夠逢凶化吉，並不會對整體運勢有特別嚴重影響，但蘇師傅建議退一步海闊天空，可以避免爭吵就盡量避免。不過「披麻」就要注意長輩身體健康，特別是年紀大的長輩就要多加留意了。

秋冬天出世的屬兔人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，現在是火運的第二年，運勢非常不錯，有任何機會建議積極進取。

春夏天出世的屬兔人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，雖然本身運勢相對較為停滯，但因為今年又是財運及桃花年，本身下降的運勢軌跡相對減慢，甚至看高一線，尤其是收入不穩定的，今年運勢會相對稍佳。

屬龍2026馬年運程

財運排名：第9位；桃花運排名：第10位

屬龍今年相對普普通通，平平穩穩，與馬年並無沖、合、刑、害，雖然並非桃花年，仍然可留意農曆四月及十月的桃花月，可把握機會脫離單身，如果是已經結婚或者有穩定感情，今年感情同樣平平穩穩，所以今年桃花排第十，財運排第九，整體不算好，但也不算壞。

吉星有利地位提升

吉星有「天解」、「解神」同「八座」拱照，能逢凶化吉，化凶星之力 ，「八座」也有利地位提升，打工一族容易升職加薪，做生意別人對你的觀感亦會有所提升，相對對你尊重些少，又或者在行內的名氣地位提升，間接對事業都有幫助。

不過凶星就有「血刃」、「浮沉」，整體運勢相對平穩，較少突破的機會，不過要注意容易受金屬所傷、見血，但屬龍今年並非損傷年，因此不會有特別嚴重的意外損傷，最多可能會有碰碰撞撞，未必有太嚴重問題。

秋冬天出世的屬龍人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，因為今年運勢相對普普通通，建議今年就不要過分積極進取，不過現在是火運的第二年，本身運勢就尚算不俗，因此都可以看高一線，即使沒有外來輔助，亦有升遷的機會。

春夏天出世的屬虎人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，本身運勢相對較為停滯，雖然同樣有升職的機會，但相對「升咗都冇咩着數」，不過有機會升職自然亦會好過運勢過分停滯。

屬蛇2026馬年運程

屬蛇今年是「咸池」桃花年，代表交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助。不過屬蛇2025年犯太歲，較為悲觀的負面情緒，會延續到農曆四月，所以要到六、七月先完全脫離2025年嘅影響。不過2026年農曆四月影響已經非常有限了。

桃花狀況不俗

屬蛇今年是「咸池」桃花年，有機會與一些已經認識一段時間的人突然交往或分手，對於桃花來說並無特別大作用，反而呢個「咸池」桃花對事業來說就有作用，別人對你的觀感會提升，做事自然能夠順利些少，所以2026年運勢必然比2025犯太歲好。

而吉星有「陌越」也有利地位提升，打工一族容易升職，做生意在行內的名氣地位亦得以提升。不過凶星有「病符」、「天官符」，「病符」就小疾病，春夏天出世的肖蛇人士要特別留意健康狀況，大火年不利皮膚、腸胃；而「天官符」普通是非星，要相對留意是非。

秋冬天出世的屬蛇人士（約8月8日至3月5日）：為寒命人，如果能擺脫2025年的情緒影響，今年可相對積極進取些少。至於健康方面，秋冬天出世皮膚以及腸胃出現問題機會不算太大。

春夏天出世的屬蛇人士（約3月6日至8月8日）：為平命人、熱命人，本身運勢並不順利，加上2025年犯太歲運勢向下，不過始終2026年是桃花年，會減慢運勢下降的趨勢，特別如果收入相對較不穩定，今年亦會好些少，甚至能夠看高一線。

