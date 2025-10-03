壽司郎必點網友推薦美食排行榜TOP 10　人氣三文魚竟不敵「這位」

你有沒有這種經驗？走進壽司郎，還沒坐熱椅子，眼睛就被閃亮亮的壽司勾走了魂。入口即化的吞拿魚大腹、像大理石一樣美的三文魚油花、打開冒熱氣香噴噴的茶碗蒸、香酥誘人的黃金脆薯，這就是壽司郎的魅力：色香味全面開炸，一口接一口根本停不下來！



壽司郎不是只有壽司，是將日本美食濃縮成一場琳瑯滿目的嘉年華，看那鮮紅的吞拿魚握壽司、晶瑩剔透的三文魚卵軍艦，順著輸送帶走紅毯出場！甜點控絕不能錯過配色繽紛、奶香四溢的芭菲系列，偶爾還有期間限定、聯名活動，不點你真的會後悔三天三夜。視覺爽、香氣強、滋味滿分！壽司郎秉持日系職人精神，兼具高CP值的美味，難怪總是擠滿老饕。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，帶你進入它的美味宇宙，揭曉十大壽司郎必點品項，趕快收藏這份必吃清單，保證吃完你也會心甘情願說出：「再來一盤！」

壽司郎10大最值得吃必點美食，每款都經歷過網友們味蕾考驗，哪一樣最深得你心？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

網友力推壽司郎最受歡迎必嚐美食TOP 10（小紅書@九月二十四；01製圖）

+ 20

No.10 牛肉

打破日式壽司只點海鮮的印象，壽司郎的鹽味牛排與甜醬烤牛肉也相當受歡迎，尤其只要你點過一次「鹽味牛排」，就會愛上那種介於壽司與燒肉之間的幸福感！

牛肉薄切、略帶油花，嫩熟的模樣讓人口水直流，展開鋪在握壽司上，一口咬下，香氣先衝擊味蕾，接著是牛肉本身的甜味與油脂溫潤，搭配底下的醋飯，整體風味層層堆疊，絕對是肉控天堂。

壽司郎曾在官方Facebook貼出老饕隱藏吃法，點⼀碗辣味噌拉麵，麵吃完後將鹽味牛排壽司放入湯中，讓肉片、米飯、湯頭完美結合。這道不只適合第一次來壽司郎的人嘗鮮，也非常適合不敢吃生食、又想參與壽司饗宴的朋友。有網友稱讚，

「肉很大片就滿足」

「吃得出油脂的香甜， 是一盤幸福到眼睛會瞇起來的口味」



No.9 拉麵

麵條選用的是略帶Q勁的細直麵，彈性十足、不易軟爛，能牢牢吸附湯汁，菜單常駐品項有叉燒豚骨、辣味噌，不時會有各種口味的拉麵、沾麵輪番上場，絕對滿足到爆！日前就有與日本兵庫縣尼崎市人氣話題名店「拉麵專門和海」合作，推出熱銷的「和海雞鹽拉麵」，湯底以雞湯融合魚介海鮮，配上舒肥雞胸叉燒、海苔，撒上蔥花，濃醇鹹香超療癒，吸引網友期待之後還會有什麼樣的新口味。

有熱愛壽司郎拉麵的網友吶喊，

「我好愛壽司郎的柚子雞白湯拉麵，可惜活動過就沒有了，生前想吃最後一次結果撲空，帶著滿滿的遺憾上產檯」

「海膽沾麵……我一次吃了五碗」

「第一推明太子拌麵！第二推辣味噌」



No.8 三文魚卵

如果你是視覺系美食愛好者，那這道「夢幻軍艦」就是你要的！晶瑩剔透的三文魚卵，在壽司台上宛如閃閃發光的珠寶，顆顆飽滿圓潤、橘紅發亮，不只賣相無敵，吃進嘴裡更是鮮香爆表，一咬就「啵」地釋放濃厚海味，多汁爆發讓人忍不住眼睛一亮，味蕾瞬間啟動狂歡模式！

壽司郎的三文魚卵軍艦壽司，採用品質穩定的新鮮魚卵，海味足卻不過鹹，搭配剛好的醋飯與海苔包覆，層次感豐富。許多饕客喜歡搭配少許醬油與一點點芥末，增加鹹香與刺激感；單吃原味也非常出色，能完整感受到細膩油脂與清爽尾韻。

更棒的是，偶爾有爆量推薦或與其他食材（如三文魚、干貝、白子）結合的升級版，甚至還有可吃到筋膜的品項，建議看到就要立刻動手，把整片大海的精華納入腹中！網友大讚，

「北海道產鮭魚卵60元，朋友覺得是本次第一」

「鮭魚卵筋膜好吃」

「父親節檔期的海膽鮭魚卵烤牛肉、大草蝦天婦羅很好吃」



No.7 茶碗蒸

蘊含日式靈魂的茶碗蒸，經過職人細火慢蒸，蛋體滑順如布丁，吃起來細緻到幾乎可以「用吸的」，搭配鹹淡適中柴魚高湯，充滿深層鮮味。整碗蒸蛋浸潤在一層柔和的海味裡，每一口都令人安心、療癒，食客推薦，「快來吃爆茶碗蒸吧！太喜歡了，必點必點」、「壽司郎的茶碗蒸跟甜點好吃」。

裡頭的餡料超有誠意！基本款有貝柱、鮮蝦、雞肉及香菇⁣等經典美味，每一口挖下去都能挖到「新風景」，有時還能碰到季節食材，許多家庭客、長輩或怕生食的人，就靠它打開對壽司郎的第一個好感度。最驚喜的是，茶碗蒸除了熱食，還有冷製的可供選擇；如果你想在一連串大魚大肉之間，來點溫柔的撫慰，茶碗蒸絕對是壽司郎菜單上那道最溫暖的存在。

No.6 薯條

這份人氣超高的「黃金脆薯」，外皮金黃酥脆，內芯鬆軟綿密，吃起來完全沒有油耗味，是讓無數大人、小孩為之一亮的神來之筆，好吃到甚至讓網友將壽司郎戲稱為「被壽司耽誤的速食店」。

PTT、Threads有網友發問「壽司郎最頂的是薯條嗎」，提到自己本來還想說，來壽司郎吃什麼薯條？結果一吃不得了，「剛炸好的帶皮薯條好吃酥脆又不會太鹹」，贏過許多速食店，吸引一票死忠粉絲留言，

「真的很好吃，細薯條現在不多見」

「壽司郎的炸物真的好吃」

「薯條，炸蝦，炸的都好吃」



+ 26

No.5 蟹

在壽司郎，蟹絕對是低調中的奢華代表！人氣超高的蟹膏軍艦、蟹肉蟹膏軍艦，濃郁綿滑，一入口就如海風般在舌尖炸開，味道鹹香而不腥，尾韻還帶點奶油般的圓潤感，搭配醋飯與酥脆海苔，完全是壽司界的隱藏王者；還有極上蟹肉棒、洋蔥蟹肉棒、蟹棒天婦羅等，每一款都展現出海味的鮮與濃，讓人一吃就上癮。

一到吃蟹的季節，在壽司郎用餐絕不要錯過期間限定的蟹味料理，原來平價壽司也可以體驗奢華感！今年1月台灣壽司郎的年末感謝祭、螃蟹季，就有大生松葉蟹腿、蟹膏蟹肉、爆量3種海味軍艦、紅雪蟹疊疊樂、水煮松葉蟹等，螃蟹奶油可樂餅、濃厚蟹肉味噌拉麵也回歸，每口都是滿滿的蟹肉鮮甜，引發網友熱烈討論，

「想去吃了」

「又有大的炸蟹肉棒」

「很美味哦」

「好幸福，蟹蟹你」



相關文章：M記Big Mac原本叫這名字？麥樂雞形狀有意思？揭10個麥當勞冷知識（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 26

No.4 蝦

蝦類壽司在壽司郎的魅力，可以和熱銷的三文魚一較高下！他們家的蝦品項選擇豐富，基本款的「鮮蝦握壽司」、「甜蝦握壽司」、「生蝦握壽司」先點一輪；大尾爽吃的「赤蝦」口感彈牙，一入口滿足感直線上升；愛吃炸蝦的人必點「鮮蝦天滿滿」，還有「炸蝦酪梨卷」用炸蝦搭配壽司飯與特製醬料，超級過癮！

許多網友提到，開場一定會先點綜合蝦3貫（生蝦、鮮蝦、赤蝦各1）或鮮蝦3貫（甜蝦、鮮蝦、赤蝦各1）來滿足味蕾。若你偏好生食口感，甜蝦、赤蝦就是夢幻逸品，蝦身晶瑩剔透、入口即化，尾韻甚至帶點甘味，讓人忍不住閉眼回味，想要不同嘗試，也可試試炙燒版本，表面用高溫火槍炙燒過後，蝦的甜味獲得提升。

網友提到，

「蝦子類的依舊新鮮好吃，甜蝦蠻甜的，大蝦口感Q彈脆口」

「每次必點三種蝦子壽司，真的很新鮮美味」

「覺得甜甜的好吃」

「壽司郎赤蝦真的表現蠻優秀的，很大一隻」



No.3 吞拿魚、黑鮪魚

如果說三文魚是壽司界的全民偶像，那吞拿魚絕對就是老饕心中的王牌巨星。每一款吞拿魚系列都能吃出層次分明、如絲綢般滑順的奢華口感。尤其是黑鮪魚，更是愛海鮮者視為珍品的夢幻等級食材！吞拿魚帶有濃郁魚香，適合想品嚐原味的人；進階一點可選擇「吞拿魚中腹」開始出現油脂，吃起來柔滑潤口，彷彿在口中化成醇厚鮮甜；到了最高等級的「吞拿魚大腹」，油花美得像大理石，放進嘴裡只需一秒就能感受它的綿密與融化，那瞬間，就像有人按下慢動作播放鍵，一切都只剩下這口魚的幸福感。

網友推薦，

「鮪魚真的很甜」

「鮪魚拼盤好吃，隨餐贈送透卡超想要，好多門市賣到鮪魚缺貨」

「直接殺到壽司郎，一次4盤4盤的點大腹自由」

「黑鮪魚大腹真的蠻好吃的」



壽司郎會依照產季推出不同部位與價格的吞拿魚產品，只要有「吞拿魚」三個字出現，幾乎都是熱門秒殺。每次來都可以碰碰運氣，有時候還會遇到「限量升級」或「限定雙拼」，讓你一次吃到兩種部位，幸福感雙倍！

相關文章：Snickers朱古力＋即食麵網友大讚去荒島都要帶？5大奇怪鹹甜組合（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 32

No.2 三文魚

三文魚控舉手！說到壽司郎最不能錯過的經典品項，三文魚絕對是許多人心中的No.1！不管是三文魚、三文魚腹、炙烤三文魚腹、炙燒芝士三文魚、炙燒明太子三文魚、生三文魚、炙烤鹽味生三文魚等壽司品項，都吃得到豐盈油脂、入口即化的口感；就算不想吃飯，也可以來一盤三文魚刺身，口味親民、品質穩定、不容易踩雷，讓人忍不住一盤接一盤。

其中最讓人驚艷的，莫過於「炙燒芝士三文魚握壽司」——三文魚本身的鮮甜透過炙燒釋放出濃郁香氣，搭配濃滑的芝士醬，迎接奶香與油脂的雙重交融，咀嚼間還帶有微微焦香，直接勾魂。

如果你偏好原汁原味，那「生三文魚握壽司」就是你的首選，色澤橘紅、油花分布如大理石般細膩，一入口就能感受到魚肉細緻的纖維，濃厚魚香與醋飯融合，真的是會讓人默默閉眼感受的美味。三文魚老饕們推薦，

「壽司推薦鮭魚，很嫩」

「我都先拿鮭魚三盤」

「各位鮭魚控們快準備好肚子」

「生鮭魚、鮮蝦三貫是每次的必吃品項」



No.1 芭菲、雪糕

別以為美味只有壽司，甜點控的最愛其實早就稱霸全場！北海道牛奶雪糕香濃滑順，濃郁的乳脂香在舌尖慢慢化開，完全不輸專業冰品店的水準；愛吃茶類的饕客別錯過丸久小山園焙茶口味，許多茶控大讚「壽司郎的焙茶冰淇淋非常好吃」、「充滿焙茶獨有的煎焙茶香， 濃郁又香甜」、「推薦吃一半再加旁邊的抹茶粉」。

Dcard上有卡友發文笑稱，「壽司郎真的是被壽司耽誤的甜點店」，提到士多啤梨朱古力芭菲基底是牛奶雪糕，再淋上酸甜士多啤梨醬，疊上味道濃郁的朱古力蛋糕與碎片，層次很豐富，這款芭菲奪下2023年壽司郎人氣甜點冠軍，足見其超高人氣。

每隔一段時間推出不同的甜點、冰品，芭菲經過精心設計，底層、中層、上層各有千秋，打造出一杯杯令人驚喜的甜蜜寶盒，獲得網友一片好評，

「跟辻利茶舗聯手推出的抹茶可麗餅、抹茶芒果聖代真的很可以」

「壽司郎六周年創業祭跟cama café合作夏日甜品咖啡芒果聖代」

「香菇巧克力焦糖聖代，巧克力香菇的柄是餅乾，蠻脆的，下面還有鬆軟的蛋糕跟巧克力布丁，搭配的蠻好的」



壽司郎每年都會舉辦「創業祭」，推出不同的期間限定菜色、超優惠的折扣，甚至還有重磅聯名商品，今年的6周年特別活動，亦極高人氣！

壽司郎必點品項TOP 10（Dailyview網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年4月29日至2025年4月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

台灣小吃霸主TOP 10出爐！滷肉飯、珍奶竟跌出前三？

從檸檬塔到波士頓派！十大清爽療癒檸檬系甜點 下午茶控必收藏名單

十大人氣美食YouTuber排名揭曉！痛風老饕、拿拿摳、陪沈團...誰最懂吃？

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】