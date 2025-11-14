內地客遊港7小時內被mean兩次　神手段反擊路人：享受在港當惡人

不少來港遊玩的內地遊客都分享過在香港被服務員或路人「黑臉」對待的體驗。最近，一位內地遊客分享了自己在香港連續「被mean」的經歷，並且在文末直言享受「當惡人」反擊的快感。



一名遊客以「在港7小時被MEAN兩次大戰經歷」為題近日在小紅書發文，分享兩起不愉快的親身經歷事件，表達自己強烈的不滿之餘，還為自己作出反擊的行為感到驕傲，並配上圖文「今晚有個香港人要睡不著咯」。

服務態度不好點燃怒火

第一次「被mean」發生在一間連鎖壽司店內，遊客描述，她在店鋪取號機前因聽不懂店員重複的粵語指示而受阻。她表示在自己「明顯表現聽不懂」的情況下，店員仍「面無表情地重複她那兩個字的粵語」，直至排在身後的香港顧客不耐煩，直接插隊在下方電腦屏幕取號後，她才明白店員反覆講的是「下邊」。

這次經歷讓遊客感到被不友好對待，表示「吃飯的時候越想越氣，發誓今天誰再敢mean我第二次，我必讓他好看」。

地鐵內「被罵」 遊客神反擊

而第二次「被mean」在回內地前就發生了，遊客表示和朋友乘坐地鐵時已經過了下班晚高峰，站內和車廂人流量不大，而且他們只需坐三個站，所以遊客與朋友站在靠近車門的地方聊天。

後面見到有人要上車，挪動位置時，聽到一名香港人用粵語講了一句大概意思是「站在門口不知道幹什麼，神經病」，po主聽懂了「癡線」，雖然不是很確定因為「應該沒有必要因為這種小事就罵人」，但「她認為覺得這是香港人幹得出來的事」，於是就用略帶疑惑的眼神回頭看向她。

回頭一看，發現對方正在對她翻白眼，於是確認自己被罵。po主立刻以一種玩味的表情直直地盯著對方。當朋友詢問時，她當著對方的面指出「她罵我們」。對方立即回應「我沒有罵你們」，由於po主非常確定「她就是罵人了」，所以直接說我沒說你啊？我也沒說你罵我們啊啊？你不要對號入座哦？」，然後繼續以玩味的表情「貼臉輸出」直至對方下車。

她直言「第二次經歷讓我很享受在香港當個惡人，看她看我不爽又不能把我怎麼樣的樣子」，又補充自己「可能再也不會去香港咯」。

而留言區有網民大讚該名遊客的反擊行為， 認為「Mean回去得好！」。另有網民分享了自己的在港的親身體驗「今天剛剛在消委會投訴了，個別店的服務態度真系離譜，翻我白眼」，po主回覆對投訴效果表示懷疑「有用嗎，我感覺他們應該不太管這種行為」，並「表示慫得要死，真的碰到硬茬也是抱頭鼠竄的」(扮晒嘢好勁，但若真係撞到惡人，就即刻縮沙/笠 水 )。