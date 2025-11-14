仔女都租得？內地外包兒女服務大熱　付費陪伴、養老院撐場全包！

隨著中國人口高齡化加劇，加上以往「一孩政策」與子女跨省就業潮雙重影響下，愈來愈多長者面臨無人照護的困境。近期內地出現名為「外包兒女」的新型服務，透過付費方式提供長者情感陪伴與生活協助，從就醫陪同、日常閒聊到養老院探視，成為解決銀髮孤獨問題的創新模式。



據內媒報導，遼寧大連的「雷霆保鏇團隊」今年九月率先推出此服務，由退伍軍人組成的專業團隊以單次500至2500元人民幣的收費，提供陪診、糾紛調解及養老院「撐場」等服務，透過定期現身讓院方知悉長者仍有親屬關切，藉此提升照護品質。服務推出後廣受好評，三個月內團隊規模已擴展至上千人，河南等地也相繼出現類似服務。

揾「仔女」想提前尋求情感寄託

而值得關注的是，據內地媒體《北青深一度》近日報道，租借子女服務的使用族群年齡已下降至五、六十歲的「初老」群體。這些長者多數身體尚稱健康，但因子女旅居海外或單身無嗣，開始提前尋求情感寄託，相比起傳統上的照顧服務，他們更重視能建立長期信任關係的陪伴模式，也能在服務期間提供情緒和陪伴價值。

以「共享子女」之名建立關係

其中一位使用者吳薇表示，自2011年起，便以「共享子女」之名，與多名年輕人建立長期聯繫關係，更表示「他們都有父母，我只是蹭一下陪伴，就像蹭網一樣」，從原始的有償陪伴，逐步進化到日常互動、節慶互訪、相互支持的「準親情」模式。

而另一位使用者陳芳，由於女兒長居海外，擔心日後養老時獨處無緩，因此提早為自己與丈夫規劃老年生活，積極在社群平台發文徵詢「像家人又不需同住」的陪伴對象，期望在找到合適的人選後，在頭腦清醒時簽訂監護契約，以資產作為照顧條件，不過現實仍存在障礙，包括法律風險、信任建立與雙方意願等等。

而根據中國官方2024年發佈的統計，2023年老年人口撫養比只達22.57%，「外包子女」或許只是解決人口撫養比低的其中一個方法。不過實際提供服務者也在逐步成形，來自青島的陸俊與成都的周偉，皆因觀察到高齡照護需求，在社群平台與地方社區中展開「試水」服務，服務範圍集中於情感陪伴與生活協助，如定期探訪、陪診等。但也有從業者坦言，該服務利潤微薄、責任難界定，短期內難以商業規模化經營。

香港都有類似長者服務

如果說長者要找人陪伴，其實香港都有付費陪診服務，可付費聘請保健員或照顧員，服務內容包括陪同長者外出就診的服務，也可以充當長者與醫生之間的溝通橋樑、記錄覆診內容、協助處理醫療過程中的各種事宜，並為長者提供行動與精神上的支持。

至於收費方面，現時香港政府沒有提供免費陪診服務，只有轄下的社會福利署提供津助陪診服務，但會有較長的輪候時間，服務費用每小時大約在 $5.5 至 $19 之間。而社福機構和私營機構提供的陪診服務收費較高，但一般時間較為靈活，一般最少服務時數為 2 小時或 3 小時，而且需要支付陪診期間開支及交通費等額外費用，一次陪診收費大概$160至$610不等。

