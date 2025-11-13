居港內地生怨同學用粵語傾功課　呻無法交流！組員網上反擊揭真相

隨著來港讀書的內地學生人數增加，校園內因溝通不當而產生的摩擦事件也時有發生。近日一名內地留學生在小紅書上抱怨香港組員使用大量粵語口語導致內地組員「無法參與討論」，隨後有網民指出該名留學生已是Free rider「慣犯」，事件引起網民熱議。



近日，一名內地留學生在小紅書上傳兩張聊天記錄截圖，稱「和香港人一起做小組作業但他們交流只用粵拼，我和另一位大陸組員無法參與討論」，並詢問網友應對方法。而這一則貼文很快轉載到Threads進行「反公審」。

根據所上傳的截圖內容可見，對話確實以粵語口語為主，並夾雜了大量英文，例如「反only to avoid有人亂講嘢 bad feel」、「like我地可能有一個網站which係online shop啦」等，多數都是中英粵三者夾雜的對話。

Free rider爭議 道歉是「標準 PUA」

事後，發文的內地留學生也作出道歉，表示「沒有在看不懂你們說的話之後及時和你們溝通，導致一直在小組作業中處於free rider的角色」，但也提到香港組員並沒有考慮他們的感受「討論的時候一直在發我們看不懂的文字」，提議各退一步，往後會積極配合小組工作。

而一名自稱是聊天記錄中香港組員之一的朋友在留言區發聲，表示朋友曾經控訴這兩位內地組員從小組作業開始就長期不作為、不參加會議，有好多作業幾乎都是只有兩名香港組員共同完成的。直到這次事件發生後，兩位內地組員才有「第一次真真正正有同過佢哋溝通」。亦指出內地組員的道歉簡直是「標準pua」，「邊有人道歉第一句係話大家雙方都有問題，咁嘅『道歉』仲稱得上係道歉嗎」。

《Start up》劇照

來港讀書應自我適應

有網民認為，留學生既然選擇來港讀書，就應該接受和適應本地的溝通模式「香港地方用返香港嘅溝通方法有乜問題？」，並且現在有好多翻譯軟件能夠幫助理解「聽唔明咪 cap 俾 AI 囉」。

應該溝通為先

亦強調該名內地組員最大的錯誤在於是將聊天記錄放上網公審，遇到語言困難應該先與組員溝通「睇唔明，點解唔出聲，反而要公審人？」，亦有網民指出內地組員的態度問題，認為「其實用任何語言不是問題，態度是問題」，並指出「組員組長冇同你主動溝通，唔係你free ride嘅正當理由」。網民認為，無論是「簡體中文又好，英文又好」，作為學生，主動性是基本要求。

同時也有中立網民指出香港組員也應該先組內溝通，需要考慮組員感受，指出香港組員中英粵夾雜的表達「難理解到一個極點」，就算唔用簡體，都可以用書面語表達，「學廣東話係佢地責任， 但你地係要解決件事情， 而唔係令件事越嚟越嚴重」。

《Start up》劇照

各退一步 以和為貴

有網民亦建議呼籲組員都應該以完成小組項目為共同目標。為了避免爭吵和提高溝通效率，建議香港組員在溝通時可以考慮使用更為通用的語言，「唔洗刻意就晒佢地，但你明知佢地唔識廣東話，咁咪打返正中小小書面語，或者打英文。」

