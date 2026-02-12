蘇民峰2026馬年運程｜犯太歲化解方法+12生肖總體運勢一覽

又到年尾，好多人都關心來年的運勢走向，近日堪輿學家蘇民峰師傅在他的YouTube頻道「峰回運轉」上傳了2026馬年十二生肖的運程預測，為大家詳細講解各個生肖的等運程走勢，並提出一些實用建議，幫大家提前了解各種機遇與挑戰。



蘇民峰YouTube Channel截圖

屬馬2026年馬年運程 - 犯太歲

屬馬人士踏入本命年犯太歲，在各方面容易產生變動，同時亦要小心意外受傷，情緒亦會受到影響，如果要化解，就可以做2件事。但2026年有利於儲錢，亦有機會在事業中提升地位。而在感情方面，都要多加留意，「一喜擋三災，無喜心情壞」。詳細運程：蘇民峰2026年屬馬運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬羊2026年馬年運程 - 太歲相合

屬羊2026年「太歲相合」，各樣事情都比較穩定，人緣運比起2025年更勝一籌，容易有一種特定的貴人輔助。雖然今年運勢尚算平穩﹛但工作方面都要留意一點。在感情方面，都相當不俗。詳細運程：蘇民峰2026年屬羊運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬羊各樣事情都比較穩定，人緣運比起2025年更勝一籌（hungkaho@IG）

屬猴2026年馬年運程—驛馬年

屬猴的人士在2026年相對較為平穩，吉星「驛馬」星進駐會有更多旅行、搬屋的機會，而凶星「孤辰」會令心情容易孤獨、不開朗。在工作方面，一類人可以放膽嘗試。詳細運程：蘇民峰2026年屬猴運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬雞2026年馬年運程

屬雞2026年相當不錯，雖然「午酉相破」算是輕微犯太歲，但整體來說犯太歲狀況就並不嚴重，交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助。詳細運程：蘇民峰2026年屬雞運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬狗2026年馬年運程- 太歲三合

屬狗今年「太歲三合」，人緣好，各樣事情都比較穩定。但今年凶星比較多，除容易惹人妒忌、心情容易覺得孤獨之外，也容易惹是非、人事不和，師傅建議小心處理文件、契約等，亦注意不要酒後駕駛。詳細運程：蘇民峰2026年屬狗運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬豬2026年馬年運程 - 太歲暗合

屬豬今年並無沖太歲及犯太歲，因此無特別大的疾病。今年太歲暗合，只容易得到貴心間接幫助，亦有破財之象，另外會有小疾病，影響力並不算大。桃花方面，單身的你，只可以借望2個月份嘗試把握一下。詳細運程：蘇民峰2026年屬豬運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬豬可以買些平時不捨得買的東西，以應破財之象（ansonlht@IG）

屬鼠2026年馬年運程 - 沖太歲

屬鼠2026年沖太歲，沖太歲是指多轉變，可以是搬屋轉變、感情轉變等等。健康方面，也因為沖太歲，身體易受傷，建議在2個月份做化解。在財運方面，受「大耗」凶星影響，會有大破財，蘇師傅建議可以做一種主動且保值的消費行為，避免白白破財。詳細運程：蘇民峰2026年屬鼠運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬牛2026年馬年運程- 太歲相害

馬年屬牛者「太歲相穿」或「太歲相害」，影響雖然就相對輕微，但蘇師傅建議要言詞謹慎，盡量不要主動惹是非，無論上班還是做生意上，人緣運也不錯，亦可能有客人主動提供生意機會，而春夏出生的屬牛者不宜做一件事。詳細運程：蘇民峰2026年屬牛運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬牛容易得到老闆上司的賞識，能夠得有力貴人扶助。（jeffreyngai@IG）

屬虎2026年馬年運程-太歲三合

屬虎的朋友，2026馬年係「太歲三合」年，人緣同財運都相當不錯。「合」代表人緣好，單身人士把握2個桃花月機會認識異性。今年有一類人是事業財運十分強，打工一族可望升職加薪。詳細運程：蘇民峰2026年屬虎運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬兔2026年馬年運程

屬兔的朋友，2026馬年是財運桃花排名都十分高，有「天喜」正桃花坐鎮，再可以別把握2個桃花月，單身固然容易脫單，就算已婚，別人對你的觀感亦會相對提升。加上，今年有3粒特別的吉星，對打工仔/自己做生意都無往而不利。而一類人更會勢如破竹，有機會都可以放膽嘗試。詳細運程：蘇民峰2026年屬羊運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬兔2026年排名方面財運排第一，桃花就排第二（keung_show@IG）

屬龍2026年馬年運程

屬龍今年相對普普通通，平平穩穩，整體運勢相對平穩，較少突破的機會。但地位有望提升，打工族易升職加薪。做生意的人，公眾觀感和行內名氣皆有所提升，間接對事業有助益。詳細運程：蘇民峰2026年屬龍運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬蛇2026年馬年運程

屬蛇今年是「咸池」桃花年，代表交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助，打工一族容易升職，做生意在行內的名氣地位亦得以提升。詳細運程：蘇民峰2026年屬蛇運勢+財運桃花運排名一文睇清

資料來源：圓方出版社、 YouTube頻道@ 峰回運轉