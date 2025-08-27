00後巨嬰式揾工！阿媽代見工未算癲　調查揭Z世代求職新招嚇壞HR

一代不如一代？最近有海外求職網站發布的調查發現，Z世代（Gen Z，泛指1997年至2012年出生）靠父母揾工的情況相當嚴重，由以往只是「阿媽陪見工」，現在已進化至由寫履歷開始到面試，再到入職後與經理談判也代勞，父母更猶如「特種部隊」，一條龍服務全程「高調」參與，令不少面試官大開眼界！



《愛回家之開心速遞》劇照

父母變揾工「工具人」一條龍代辦

海外求職網站ResumeTemplates的調查訪問了831位全職工作的Z世代員工，並於7月29日在發表名為「Nearly Half of Gen Zers Have Mom Regularly Talk To Their Boss」的調查報告。報告顯示，有高達90%的Z世代受訪者承認，他們曾請父母幫忙尋找工作。父母不單替子女睇求職網，還包括利用自己的人脈關係、專業圈子，甚至代仔女去參加招聘會，父母猶如成了專屬的「金牌經理人」。

即使找到了心儀的職位後，父母的「任務」仍未完。有超過6成（63%）的受訪者透露，他們的求職申請是由父母代為遞交；超過一半（54%）的求職電郵是父母幫忙發送；甚至連第一個HR打來的電話，有41%的Z世代表示都由父母代為接聽。整個「行政」工序由父母「代辦」，自己只需「躺平」等待結果。

ResumeTemplates網頁截圖

全家去面試代傾人工

來到面試環節，高達77%的Z世代受訪者表示，曾經帶父母一起出席面試，而且父母不只是在外頭等候，而是真正「參與其中」。其中有53%的父母，更會主動代表子女與面試官交流，直接「代打」。部分受訪者甚至表示，父母在面試中會主動為他們說好話，甚至代為爭取更高的薪水。

入職後代仔女同經理講數

到仔女成功入職，父母的「作戰」繼續。高達73%的Z世代表示，父母會幫忙完成工作，還有將近一半（45%）的Z世代表示，他們的父母會定期與現任經理溝通，討論工作表現、假期、升職加薪等事宜。

ResumeTemplates網頁截圖

以下是部分調查結果：

90% 的受訪者曾要求父母幫助尋找工作

63% 的受訪者曾讓父母代為提交工作申請

54% 的受訪者曾讓父母代發電子郵件給招聘經理

41% 的受訪者曾讓父母接聽第一個HR來電

77% 的Z世代受訪者曾帶父母參加面試

53% 的受訪者曾讓父母代表他們與招聘經理對話

45%的Z世代表示，父母會定期與現任經理溝通

專家分析Z世代變「巨嬰」2大原因

報告指出，Z世代高度依賴父母的現象並非偶然，這與幾個社會因素有關：

缺乏獨立性：Z世代是千禧世代「直升機父母」文化下的產物，他們習慣父母為他們處理各種事務，因此在面對求職和職場挑戰時，自然會尋求父母的協助。

社交焦慮：在疫情期間成長，Z世代缺乏與人面對面交流的機會，導致他們與陌生人（如招聘經理或上司）溝通時感到焦慮，從而選擇讓父母代勞。

ResumeTemplates的首席職業策略師Julia Toothacre指出，雖然父母可以扮演有價值的導師角色，例如幫助審閱履歷、提供專業見解，但當他們直接參與面試或與上司溝通時，除了向僱主傳達出不成熟和缺乏獨立性的信號，讓面試官對應徵者的能力產生質疑，也會阻礙子女建立獨立的職業人脈網絡和解決問題的能力，影響人脈建立。

資料來源：ResumeTemplates

