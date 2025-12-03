消防員薪酬2025丨入職條件一覽　大學畢業可考消防隊長起薪$53630

救急扶危的消防員形象正面，廣受香港市民尊敬和愛戴。現時消防隊長為全年招聘，只要擁有大學學位及在綜合招聘考試成績達標，入職起薪即可連跳兩級至超過$5萬元。《開罐》整理消防處職系的架構、入職條件、投考程序及工作內容等，方便有意報考人士了解。



資料圖片

消防薪酬2025

消防員（行動或海務）：月薪$25,470至$36,270（員佐級紀律人員薪級表第5至16級）

消防隊目（控制）：月薪$37,300至$48,025（員佐級紀律人員薪級表第17至26級）

消防總隊目：月薪$48,025至$61,900（員佐級紀律人員薪級表第26至32級）

消防隊長（行動）：月薪$48,335至$83,840（主任級紀律人員薪級表第8至22級）

高級消防隊長（行動）：月薪$85,770至$99,500（主任級紀律人員薪級表第23至27級）

助理消防區長：月薪$103,205至$127,620（主任級紀律人員薪級表第28至33級）

消防區長：月薪$132,265至$148,775（主任級紀律人員薪級表第34至37級）

高級消防區長：月薪$154,775至$163,105（主任級紀律人員薪級表第38至40級）

副消防處處長、消防處處長屬於指揮官級紀律人員，薪酬會更高，最高可達$212,900（指揮官級紀律人員薪級表第2C級）。

消防隊長的入職月薪分為三級，視乎學歷及綜合招聘考試成績（資料圖片）

消防薪酬2025丨學歷要求

消防員（行動或海務）：DSE五科2級成績／會考五科E級成績／或同等學歷

消防隊目（控制）：DSE五科2級成績／會考五科E級成績／或同等學歷

消防隊長（入職月薪$48,335）：DSE五科3級成績／高考兩科E級、會考三科C級／或同等學歷；公開試中英文科最少2級成績

消防隊長（入職月薪$50,990）：香港任何一所大學或大專學位／或同等學歷；公開試中英文科2級成績

消防隊長（入職月薪$53,630）：香港任何一所大學學位／或同等學歷；在綜合招聘考試（CRE）的兩份語文試卷考獲「一級」成績

消防員入職要求包括通過體能測驗（資料圖片）

消防薪酬2025丨部分其他入職要求

【1】通過視力測驗（消防員）

【2】通過體能測驗及模擬實際工作測驗（消防員）

【3】通過能力傾向筆試

【4】通過能力傾向實務測驗

【5】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

【6】流利粵語（消防員）

【7】流利粵語及英語（消防隊目）

消防薪酬2025丨消防員投考程序

【1】初步視力測試

【2】體能測驗

【3】模擬實際工作測驗

【4】能力傾向筆試

【5】面試

【6】《基本法及香港國安法》測試

【7】體格檢驗

【8】消防及救護學院留宿訓練（26星期）

消防隊目負責接聽電話，調派適合人手及資源進行救援（香港消防處YouTube截圖）

消防薪酬2025丨消防隊目投考程序

【1】打字測試

【2】能力傾向筆試

【3】面試

【4】《基本法及香港國安法》測試

【5】體格檢驗

【6】消防及救護學院留宿訓練（12星期）

消防薪酬2025丨消防隊長投考程序

【1】能力傾向筆試

【2a】初步評核

【2b】即席演講

【2c】小組討論

【3a】寫作評核

【3b】領導才能測試

【4a】最後評核

【4b】《基本法及香港國安法》測試

【5a】初步視力測試

【5b】體能測驗

【5c】模擬實際工作測驗

【6】體格檢驗

【7】消防及救護學院留宿訓練（26星期）

有意投考消防人士，均須在消防及救護學院接受留宿訓練（資料圖片）

消防薪酬2025丨福利

消防處人員可享有薪假期、房屋福利（包括已婚職員宿舍或房屋津貼）、福利補助及貸款、醫療保障、康樂設施及完善退休保障等。詳細福利以發出聘書時的規定為準。

消防薪酬2025丨主要工作內容

消防員（行動或海務）：在火警及緊急事故現場執行滅火及救援任務，包括攀山拯救、水浸及山泥傾瀉、交通意外等緊急救援，協助市民逃生。防火職務則包括進行消防巡查並執法、教育工作等。

消防隊目（控制）：接聽緊急求助電話，調派合適的人員、工具及物資到事故現場。如個案需要救護服務，亦會在救護員到達前，按情況即時向致電者提供適切指引。必要時與其他政府部門聯絡，包括警方、煤氣或電力公司等。

消防隊長（行動）：奉派主管消防局及緊急救援車輛、為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。

消防員工作包括攀山拯救、水浸及山泥傾瀉等緊急救援（香港消防處圖片）

消防薪酬2025丨注意事項

【1】消防為政府紀律部隊，須受紀律約束

【2】須輪班工作，期間穿著制服及擔當候命職務