護士薪酬2025｜註冊護士月薪$36,570起頂薪逾11萬！最快讀2年入行
護士是熱門職業之一，救急扶危、出路廣泛之餘薪酬又穩定，無論是對剛考完DSE的中學生還是有意轉行的在職人士而言，都相當吸引。《開罐》整合了幾個常見問題，包括人工、各類護士分別、以至香港認可的護理課程，一起看看吧！
護士薪酬2025｜註冊護士、登記護士分別
【1】註冊護士（RN）
註冊護士培訓時間較長，學歷要求亦較高，通常需要修讀4至5年制的大學課程，或專業文憑才可擔任。工作內容涉及更多專業護理，如處理危險藥物、為病人輸血或靜脈注射等等，同時也要參與少量行政工作，包括管理病房日常運作、負責簽名。一般而言想在護理行業發展的話，註冊護士會有更好的前景及晉升。
【2】登記護士（EN）
登記護士的課程多為2年，畢業後可負責基本的護理工作，例如幫病人量體溫及血壓、派藥、洗傷口等。登記護士亦有機會要負責較複雜和專業的護理程序，如此情況出現，就會在註冊護士指導下進行。
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護士薪酬2025｜護士學歷要求
註冊護士：完成5年制大學護理學位，或4年制護理高級文憑
登記護士：完成2年制登記護士課程
護士薪酬2025｜醫管局護士薪酬2025
【1】普通科護士薪酬
登記護士：月薪$23,080至$49,003（醫管局一般職系薪級表 第7至21級）
註冊護士：月薪$36,570至$58,843（醫管局一般職系薪級表 第15至25級）
資深護師：月薪$61,618至$85,933（醫管局一般職系薪級表 第26至33A級）
病房經理／副顧問護師：月薪$63,173至$93,742（醫管局管理職系薪級表 第1至9級）
部門運作經理／顧問護師：月薪$93,742至$112,065（醫管局管理職系薪級表 第9至14級；一般職系薪級表 第34至39級）
【2】精神科護士薪酬
精神科登記護士：月薪$26,173至$53,733（醫管局一般職系薪級表 第9至23級）
精神科註冊護士：月薪$40,354至$61,618（醫管局一般職系薪級表 第17至26級）
精神科資深護師：月薪$64,491至$85,933（醫管局一般職系薪級表 第27至33A級）
精神科病房經理／副顧問護師：月薪$66,119至$93,742（醫管局管理職系薪級表 第2至9級）
精神科部門運作經理／顧問護師：月薪$93,742至$112,065（醫管局管理職系薪級表 第9至14級；一般職系薪級表 第34至39級）
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護士薪酬2025｜註冊護士、登記護士如何晉升?
登記護士：可額外進修3年課程以成為註冊護士
註冊護士：如考獲專科資格及達到一定年資，有機會晉升為資深護師
護士薪酬2025｜護士管理局認可各大院校註冊護士、登記護士課程
【1】註冊護士
護理學士學位：香港大學、中文大學、理工大學、浸會大學、都會大學、東華學院、聖方濟各大學（前稱明愛專上學院）
精神健康護理學士學位：理工大學、都會大學
護理學專業文憑：伊利沙伯醫院護士學校、明愛醫院護士學校、屯門醫院護士學校、養和醫院護士學校、聖德肋撒醫院護士學校
【2】登記護士
護理學高級文憑：東華學院、聖方濟各大學（前稱明愛專上學院）、養和醫院護士學校、聖德肋撒醫院護士學校、葛量洪醫院護士學校、聯合醫院護士學校、三育書院