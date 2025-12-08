大學生注意｜淘寶代查check文大漲價兼有伏　1操作小心畢唔到業

學術原創性一直都是評核學生作業的關鍵指標。目前各大學院校普遍採用Turnitin等論文檢測系統，學生提交報告前需先通過相似度比對，所得出的原創性報告將直接影響教師評分。而近日就有本地大學生發文指淘寶代查服務價格大幅上漲，更有網民提出制度變更可能會導致一致命問題出現。



Threads截圖

Turnitin 是一個線上剽竊檢測服務，用於檢查提交的學術作品，例如論文和作業，與大量資料庫中的內容是否相似。它通過將文本與網路文獻、學術出版物和過往學生提交的作業進行比對，並生成一份報告，指出與其他文獻相似的部分。這有助於教師和學生評估原創性，提升學術誠信。

近日在社交平台Threads上，有本地大學生發文指，用於檢測論文原創性的學術工具「Turnitin」在淘寶平台的代查服務價格大幅上漲，更直斥「還錢好冇」，帖文中樓主用了人民幣¥82.22（約港幣$90）購買turnitin教師版的3次AI檢測，服務不限制同一篇文章的檢測次數和字數，平均一次大約港幣$30左右，店舖更提供客服幫查及官網自行查驗的服務選擇。

帖文一出後亦引來極多大學生網民留言討論，大部份網民都認為價格上漲確實比較誇張，「我都係買呢間，由sem頭¥13.9到前幾日升到¥38.9，今日又加到50蚊，我係買客服幫查一次」、「這麼貴，我買的才幾塊」、「之前先10蚊次，宜家30蚊次」、「而家真係勁貴」、「23年嗰陣4蚊咋，check turnitin都通脹」、「懷疑佢知道我哋sem尾所以加價」、「以前買只係$3」。

宏福苑大火｜韓國梨泰院慘劇倖存者 長文願生還者：一定要活下去

有網民提醒樓主可以選擇在閒魚購買，「買呢種嘢，作為大陸嘅一員，廣東仔教你哋啦，鹹魚係最抵嘅」。而閒魚價格在記者搜索後，一般只在¥10-¥15元一次不等，確實比起淘寶便宜一大截。

閒魚截圖

亦有網民提醒最近Turnitin更改了加密機制或制度，「收貴咗意料之中」，但同時亦分享自己在上課時曾聽聞有人上淘寶check文，「跟住Plagarism由3X%直接變100%，所以而家都有啲唔敢用」。

日本「最可愛高中生」比賽結果出爐 16歲美少女打敗4.3萬人奪冠