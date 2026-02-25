女人越聽話越當係草！日媒揭3類男人絕不能寵　別做感情廉價勞工

在親密關係中，好多女仔都有同樣經歷：為什麼自己付出真心，對方卻不懂得珍惜？原因竟是你將對方「縱壞」了？當女人愛得太熱情時，有些男人就容易變得「鬆毛鬆翼」，還會忽略或傷害另一半的感受。有日媒總結出三種男性心理特質，正是最容易因為伴侶的愛而得意忘形的類型！



在親密關係中，當女人付出真心、愛意近乎毫無保留，有些男性反而變得有恃無恐、不懂得珍惜。日本網站《howcollect》總結分析出以下三種心理特質的男性，正是最容易因為伴侶「愛得太多」而得意忘形的類型。

《說不出口的愛》劇照

第三名：以自我為中心的男人

這類男性的世界永遠圍繞著自己轉，他們會將伴侶的愛意和付出，解讀為對自己個人魅力的最高肯定，認為伴侶的付出是理所當然。

他同樣容易無視伴侶的需求，要求伴侶時刻配合自己的時間和興趣，將自己的事情放在第一位。他們對伴侶的犧牲視若無睹，從來不覺得需要同等回饋。

第二名：自尊心薄弱的男人

自尊心不夠穩定的男性，通常都好依賴伴侶的愛來獲取安全感，會將伴侶的熱情視為填補自己內心空虛的資源。

一旦確認伴侶愛得夠深，他們就會有恃無恐，將對方對自己的愛視為理所當然，行為上也開始變得隨意，不再珍視伴侶的付出。

《說不出口的愛》劇照

第一名：處理感情不成熟的男人

對於感情上不夠成熟的男性來說，面對伴侶的深情是一種難以理解和消化的負擔。他們接收到愛意後，往往無法給予正確的回應。

他們反而容易因為感到壓力或無所適從而得意忘形，甚至對伴侶的付出產生輕視。這種缺乏自覺的破壞性行為，令他們成為關係中最容易傷害到伴侶的一方。

資料來源：《howcollect》