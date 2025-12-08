立法會選舉｜方國珊哪吒變票后　曾被封黑仔王　1天王竟是契細佬?

參選今屆立法會新界東南區選舉的方國珊（Christine Fong），以超過5萬8千票的姿態，不但成功當選，更成為今屆直選的「票后」。對於00後或者Gen Z來說，可能對她較陌生，只知她當年曾是亞視花旦，扮演過「哪吒」，但其實她的「屢敗屢戰」精神，更值得年輕人借鏡。



1. 曾是亞視花旦扮演「哪吒」

方國珊出身於亞洲電視（ATV）藝員訓練班，當年她以標緻的娃娃臉和短髮造型著稱，最經典的代表作，就是1986年在電視劇《哪吒》中反串飾演主角「哪吒」。當年她腳踏風火輪的形象深入民心，到今天傳媒和街坊都叫她做「哪吒」。而她在過去接受傳媒訪問中她也曾表示，自己性格就像哪吒一樣：「率直、有衝勁、唔怕強權」，而這股「哪吒精神」，後來也貫穿了她幾十年的政治生涯。

2. 由藝人變學霸工程師

方國珊息影後，去美國夏威夷大學修讀工商管理，後來更考獲了英國專業工程師學會的工程師資格。這個資格對她日後的地區工作中非常關鍵，當她在西貢區議會討論堆填區擴建、跨灣大橋、將軍澳隧道塞車等問題時，她能夠拿出專業數據向政府官員質詢，而不是單純靠嗌口號。

+ 1

3. 契爺原來是胡楓

方國珊雖然已退出娛樂圈，但圈中人脈並未斷絕，人稱「修哥」的胡楓，就是她的契爺。兩人感情深厚，胡楓不僅會在精神上支持她，過去當方國珊捲入官司或參選時，修哥都曾現身支持或陪伴出庭，情同親生父女。而由於四大天王之一的黎明是胡楓的契仔，有網民笑稱按輩分黎明也可說是方國珊的契細佬。

4. 被封「康城城主」全天候 On Call

如果你住過將軍澳，特別是日出康城一帶，你一定見過方國珊的宣傳橫額。她會將自己的私人手提電話號碼大大隻字印在Banner上，並承諾「全天候 On Call」。無論是爆水喉、巴士脫班，還是凌晨噪音，真的有街坊試過打給她，而她也真的會親自處理。

5. 被喻為「立會黑仔王」5屆落敗

方國珊從2008年開始，她多次以獨立身分參選，雖然在將軍澳區得票極高，但受制於當年選舉制度和配票策略，總是「贏了地區，輸了議席」。最經典一役是2016年立法會選舉，當時她拿到了34,343票，僅僅輸給了社民連的「長毛」梁國雄1,051票，距離當選門檻只差一步之遙，故有「立會黑仔王」、「永遠的候選人」之稱號。2021年選舉時，又因照顧年邁患病親人及父親離世等家庭原因，她無奈棄選，改推徒弟林素蔚出戰（林亦成功當選）。

6. 曾捲入襲擊案

雖然外表斯文，但方國珊為民請命時性格相當火爆，2014年為抗議將軍澳擴建堆填區，她與民建聯議員葛珮帆發生肢體衝突。方國珊被控普通襲擊罪，最終法庭裁定她罪名不成立，裁判官認為當時場面混亂，接觸可能是意外，但事件並沒有打擊方國珊從政之心，最終今次憑立法會地區直選成為票后，可謂一雪前恥。