元朗大寶冰室肉餅飯Threads爆紅之謎　潮文被狂推竟同城大有關？

一碟平凡的家常肉餅飯，如何在一夜之間爆紅，吸引大批食客到店排隊品嘗？近日一段有關元朗大寶冰室肉餅飯的潮文在Threads瘋狂洗版，騎劫了無數人的版面，而這段文字竟然與城市大學流傳已久的一段潮文有關！



近日一段「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。」的無厘頭文字在Threads瘋狂洗板，成功騎劫了無數用戶的版面。

雖然知道這篇潮文只是在「玩膠」，但大批網民抱著試伏心態前往大寶冰室打卡時，驚喜發現，肉餅飯竟然真的好吃，而且的確「大件夾抵食」，更加激發網民對肉餅飯的「朝聖」慾望，甚至有人在實時報道鋪頭外的排隊狀況。

+ 5

有好奇網民找出源頭是一位網民，早在今年4月就在個人賬號首次提及「大寶冰室」四個字，而後該名網民五月開始在threads各類不相關帖文下反覆留言，讚美「元朗大寶冰室是全亞洲最優秀嘅肉餅飯」。該網友憑藉一己之力，成功利用平台的演算法，造成大規模洗版，吸引大眾關注。

肉餅飯潮文「源頭」（Threads截圖）

店鋪回應肉餅飯熱潮

肉餅飯熱潮甚至令店家都措手不及，有網民表示自己同事是大寶冰室「太子女」，她轉述稱其實店鋪招牌一直都是番茄湯「唔知邊個做X佢，變咗肉餅」，面對突然增多的客人「（老闆）完全招架唔到」、「最後冇晒白飯，叫啲人過對面茶餐廳買個白飯再過嚟食」，還不斷問到店的客人「點解突然咁多人」。

之後大寶冰室也作出官方回應，首先感謝了各位食客支持，同時，他們也誠懇致歉，因為每一塊肉餅都堅持「即叫即煎」，導致等候時間較長，亦會考慮網民的訴求，暫時考慮招聘人手做晚市，減少排隊時間，並讓「要番工嘅大家都有機會食到」。最後，店方承諾會繼續「默默做好每一款食物」，也藉機推廣原本的招牌菜「可以試下蕃茄湯添架！」

但有網民擔心這波熱潮只是「突如其來的流量」，直言「可能下星期就無人嚟」，建議店家「最多請part time算」，並提醒「呢個時勢，請人做埋晚市係好大決定，真係要小心呀！」，擔心一旦熱潮一過，多請一個長工或許會增添負擔。

大寶冰室回應此次肉餅飯熱潮（taibocafe@Threads）

肉餅飯潮文爆紅原因

另有網民發現這種極誇張的「讚美式」文體，其實「師承」一篇「城大潮文」：「城市大學是一所歷史悠久、學科齊全、學術實力雄厚、辦學特色鮮明，在國際上具有重要影響力與競爭力的綜合性大學，在多個學術領域具有非常前瞻的科技實力，擁有世界一流的實驗室與師資力量，各種排名均位於全球前列。歡迎大家報考城市大學」。兩段潮文同樣傳播性極高，背後又有什麼原因？

1.誇張表達吸睛：以前城大潮文吹捧學校，現在肉餅飯潮文則把小店的普通菜式升級到「全亞洲最優秀」、「元朗大師級肉餅工匠手工之作」。

2. 推算法之禍：這次肉餅飯的爆紅離不開網民反復在不相關的帖文下留下關鍵字，成功利用算法，將「大寶冰室肉餅飯」推送給大量用戶。

3. 引發網民共鳴： 這種誇大讚美，迎合了現在網民追求獨特、具話題性事物的心理，並樂意加入這場「肉餅飯熱潮」的討論。

4. 撐本土情懷：在連鎖店和預製菜橫行的今日，大寶冰室的爆紅，亦折射出年輕人仍然持有「撐小店」的本土意識。

5. 店家堅持原則： 老闆在客人激增的情況下仍然堅持「即叫即煎」，反而成為最能留住食客的香港味道。