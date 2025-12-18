大學生sem尾頹爆時間表　全日零溫書Hea到極致　網民：講中我

又到sem尾，身為大學生的各位開始為Final衝刺又或者通宵搏殺未呢？還是仍在無止境地「碌電話、Hea、瞓」循環？近日有學生分享自己的sem尾時間表，瞬間引起網民共鳴。



日前有網民在社交平台Threads上分享自己的臨近sem尾的作息時間，從這份時間表完全可以展現各位大學生「想冇動力溫Final」的心態。

網民分享自己的sem尾作息時間表（Threads截圖）

作息時間十分極端，先由凌晨4:30睡到下午2:00，直接跳過整段日間精華時段，完美避開學習機會。睡醒後的時間則被各種「Hea」和電子產品完全佔據。午餐之後，3:30pm至5:30pm專注「碌電話」，5:30pm至7:00pm「沖涼+Hea」，7:00pm至9:00pm繼續「食飯+碌電話」，最後又回歸11:00pm至4:30am攤床上玩iPad。而唯一與學習有關的安排只在晚上10:00pm至11:00pm間的短短一小時「溫一陣書+碌電話」。

這份極度誠實的時間表迅速在留言區引發了不少同在sem尾的大學生共鳴，紛紛表示簡直完美複製了自己的日常，「同你一樣，明明plan咗今日溫書，點知最後乜都冇溫過」、「講到我plz del」。有同學仔表示雖然內心都好驚考得衰，但生活仍然充斥著吃喝玩樂瞓，完全不知溫書為何物。