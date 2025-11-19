50歲港男喪妻無兒女無遺囑　移民侄仔空降分身家！法例原來咁寫

遺產分配、爭奪家產糾紛的事件時有發生，而近日，時昌迷你倉創辦人時景恆分享一個朋友的經歷，引起網民熱議，他指這位朋友的太太突然離世，由於二人沒有子女且未立遺囑，而已移民的姪仔姪女竟然都回港爭奪，甚至迫使他要賣樓解決。



日前，時景恆在社交平台發文，表示自己有一位朋友是「草根出身自己捱上嚟」的高級公務員，而且兩夫妻年約50歲出頭，「因為工作時間長亦都唔想太大負擔」，所以沒有生兒育女。朋友太太則是家庭主婦，但投資有道，有樓有股票，二人亦打算日後退休好好享受人生。

Threads截圖

但朋友的太太因突發病離世之後，女方家那邊有已經移民倫敦、加拿大「成世都見過一兩次都冇嘅姪仔姪女」，竟然全部回香港跟他爭家產。由於二人無兒無女，太太離世前亦未立遺囑，遺產最終按規定分配「一半歸老公，一半歸姪仔姪女」，無奈之下，朋友只能賣樓解決。

事件引起網民熱議，不少人對「特登由加拿大返嚟」爭身家的姪輩感到心寒，感嘆「錢真係萬惡之首」、「姪真係衰格冇人性」。大部分網民都認為，作為配偶，應當完全繼承另一半的遺產「應該全數比配偶」、「冇可能，配偶係繼承第一位」。

《遺產偵探》劇照

究竟在沒有立遺囑的情況下，姪仔是否有權去爭產呢?根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》第4條，「如該無遺囑者並無遺下後嗣，但遺下丈夫或妻子，以及下述人士中一人或多人，即父母、全血親兄弟姊妹或全血親兄弟姊妹的後嗣，則該尚存丈夫或妻子須享有取得非土地實產的絕對權益」

此外，「該無遺囑者的剩餘遺產在扣除死亡稅(如有的話)及費用後，須撥出$1,000,000的淨款額，連同其利息記在該尚存丈夫或妻子名下，其中一半為該尚存丈夫或妻子的絕對權益而以信託形式持有」，而其餘一半則按以下規定持有「如該無遺囑者並無遺下父母，則為該無遺囑者的全血親兄弟姊妹以法定信託形式持有」。

依照這次事件的情況，朋友太太的遺產分配應該是，丈夫可以擁有太太名下所有的非土地財產以及財產中的$1,000,000港元；若還有剩餘財產，則要平均分成兩半，一半歸丈夫，而另一半則會分配給太太的父母，如果父母不在就要分配給太太的兄弟姊妹，若太太的兄弟姐妹都已故，剩餘遺產的另一半就會給女方家的姪仔姪女平均分。結果就是，姪仔姪女的確有權繼承一部分遺產。

得知法例規定之後，不少網民都表示長知識「第一次知原來冇遺囑，姪仔女會有份」，因為很多人跟姪仔女關係都不是非常密切。亦有人強調「立遺囑真係好緊要」、「立Will絕對係負責任既行為」，可以省卻很多麻煩。

資料來源：Threads、社區法網