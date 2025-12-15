工聯會開小眾興趣班 $530學「蘇聯黑科技」 舊生爆料：賭場都用得

不少人工餘都會讀下興趣班增值，當中工聯會舉辦的課程多元化價格又便宜，一直有不少市民報讀。日前有網民發現工聯會開設的興趣班內容五花八門，其中竟然有名為「第七感研習班」的課程，引起網民對課程實用性的熱烈討論。



近日有網民留意到工聯會開設的小眾課程，在社交平台Threads曬出一張名為「第七感研習班」的課程資料圖片，課程介紹到「第七感是蘇聯用了上億元研發出來的技術，目的是在蘇聯境內也可以遙視美國軍機的內部情況，運用結構和意志力在任何想要知的資訊區域自由遊走」。技術一共有六個層次，工聯會課程會教到第一至五個層次，該網民亦表示「工聯會啲課程真心正，真心想知有咩人會讀？係咪超能力d fd」。

網民留意到工聯會開設「第七感研習班」課程（Threads截圖）

工聯會課程內容多元

帖文激發了其他網民的好奇與討論，留言區有不少網民對課程表示有興趣，「幾好喎呢個課程，應該學到嘢」。不過根據工聯會資料顯示，「第七感研習班」並沒有被安排在今期課程中。

另有網民對工聯會開設課程之多元化感到驚訝，「當年就已經攞住工聯會本書當笑話書咁睇」，其中「懷才不遇自救法」、「前世記憶訓練班」等課程令不少人印象深刻，笑言「拯救到懷才不遇先收個150, 工聯會真係可以話係濟世為懷」。

工聯會還曾開設「懷才不遇自救法」興趣班（threads截圖）

課程教學品質要「睇彩數」

有疑似曾報讀過相關課程的舊生分享親身經歷，網民指「課室竟然男女老幼都有仲要課室全爆，教嗰個人係個男人大叔衣著都寒酸」，課堂上曾傳授技巧，包括「其中一堂用精神力估牌」，導師更告誡學院「去賭場只能用幾次要走贏咗要做善事」，但被問及是否有實際應用該能力時，該網民笑稱「梗無啦發夢都未有咁早」。

還有不少網民分享親身經歷「個陣去工聯會學法文，成堂一句法文都冇講過,位呀伯同我哋講原爆講架仔就係唔講法文，臨落堂叫我地返去自己聽CD」，所以「上咗一堂棄咗」，但亦有其他網民指自己同時上過法文和日文課程感覺都不錯，「可能要睇彩數 因為有好多個導師」。