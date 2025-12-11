後生仔帶父母旅行8大避雷位　行程住宿點安排？做呢步可瞓多1個鐘

家族旅行的感覺與平時一班朋友出去截然不同，有意安排新一年與家中長輩們去旅行的你，負責行程大小事的時候難免會有疏忽位。《開罐》整理8個長輩旅行要點，特別適合想安排自由行的Gen Z們參考。



家族旅行的感覺與平時一班朋友出去截然不同（《仇老爺爺》）

【1】旅行地點選擇

第一次與長輩出國旅行，可選擇較熱門的亞洲國家。這些地方與香港文化及飲食差異較小，其次飛行時間較短，亦不須轉機，在行程開始前減少不必要的煩惱。

【2】保管護照及入境文件

與其擔心長輩不見證件或誤放進寄艙行李，不如直接「上繳朝廷」代為保管，需要時才派發。此舉同樣適用於其他簽證文件，除非家中長老熱愛購物，需要不停出示護照辦理退稅，可能就會堅持「自己護照自己袋」。

【3】首選住酒店

後生仔去旅行鍾意住Airbnb，不過多數Airbnb唔就腳，甚至入屋要行樓梯無𨋢，所以建議與長輩去旅行最好選擇住酒店，而且選大型連鎖酒店，因為它們通常處於較繁華地帶，離公共交通工具亦較近；若旅費較充裕，後輩與長輩們亦可以分開房睡，保留各自的生活習慣。距離產生美，遊玩時就更融洽。

住酒店地點較方便，後輩與長輩們亦可以分開睡，保留各自的生活習慣（《下流上車族》）

【4】自助早餐是個好東西

承上題，連鎖酒店的一大好處是提供早餐。如房價不包含早餐，強烈建議課金，不用早起包辦眾人膳食之外，又可爭取時間休息到最後一秒，瞓多一個鐘都得。形式方面自助早餐為最佳，吃多吃少吃甚麼都悉隨尊便。

【5】其他飲食習慣

假若要到歐美國家旅行，請先考慮家中長老能接受多大程度的文化差異。有些細節位可以做多一步，例如是否需要安排一兩日吃中餐或亞洲菜？外國餐廳未必會提供暖水，是否要自備？旅程人人有份，既然選擇與長輩同遊就要盡量體貼。

【6】行程密度與休息時間

走馬看花的行程長輩們容易吃不消，也較難留下深刻印象。不如每日挑選一至兩個重點行程，其餘時間逛街購物或回酒店休息更好，甚至要有心理準備，父母隨時「無電」，可能早上去了一個行程，下午便要回酒店小休。至於如何挑選行程呢？不妨想像自己是人肉「閃令令旅遊書」，以大路為主，除非長輩已去過同一城市多次，才建議考慮小眾景點。

挑選行程方面，不妨想像自己是人肉「閃令令旅遊書」，以大路為主（《愛回家之開心速遞》）

【7】定時安排廁所位

老人家出到聲表示要去洗手間的話，其便意很大機會已到臨界點，即使說「不用」也不代表完全不需如廁。與其到時匆忙尋找洗手間，不如在每次用餐前後、或行完一個景點後安排如廁環節，最好可以目送長老們入內，防止到時出現固執不肯上廁所的情況。

【8】適當時候搭的士

全日使用公共交通工具穿梭，長者可能容易累，你作為領隊亦有難度。試想像與長老們在首爾地鐵轉車，需要行大量樓梯，非常辛苦。適當地搭的士可以讓大家稍為歇息，尤其是剛落機抽著多件行李，還要跟你氹氹轉揾路搭巴士／地鐵，小心未正式行程已經無晒精力。現在科技發達，大部分國家都有call車app，可避免司機開海鮮價，也相對較安全。

家人未必是首選旅伴，但趁父母仍行得走得，仍值得一同去多幾次旅行累積回憶（《仇老爺爺》）

以上指南適用於「中間值」的長輩，如與你同行的長輩思想開明、周遊列國，歡迎自由發揮行程內容；如長輩為較傳統類型，參加旅行團可能更適合。家人未必是年輕一代的首選旅伴，但網民都呼籲趁父母仍行得、走得、食得，與他們多去幾次旅行，累積多些回憶。