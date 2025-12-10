日本64歲議員出差叫上門服務　因1動作被捕　網民轟：不是第一次

11月29日，東京傳來一則讓人嘴巴張成O型的新聞。64歲的德島縣議會議員古川廣志，在赤坂酒店房間裏拿手機偷拍派遣型風俗店女員工的裸體，結果被警視廳赤坂署以違反「性的姿態攝影處罰法」為由直接銀手銬拿下。



警察問他，他也挺坦誠：「確實是我幹的，沒什麼好說的。」這可不是什麼普通人的普通案子。古川廣志是公明黨德島縣議團成員，2015年首次當選，現在已經是第三屆任期了。

64歲的德島縣議會議員，古川廣志。（古川廣志Facebook圖片）

他表達有意辭職：

事發當天，他還剛在德島縣議會11月定例會上履行完議員職責，然後飛到東京參加會議，入住赤坂酒店。一切看起來都很正常——直到他叫來了派遣型風俗店的女員工。

11月28日晚上，廣志在酒店房間裏叫了風俗店的上門服務。服務進行到一半，這位20多歲的女員工突然覺得不對勁——這老頭竟然在用手機偷拍她的裸體。

女員工當場發現並制止，然後直接報警。警方動作很快，第二天就把廣志給逮了。更糟糕的是，根據日本媒體報道，廣志不僅承認了這次偷拍，還交代：

過去也有過類似行為。

這意思已經很明顯了——這不是他第一次在這種場合偷拍，已經是老手了。事情鬧大了，公明黨幹事長西田實仁趕緊出來道歉，稱「對此事深感遺憾」，說要根據後續調查結果對廣志進行內部處分。

廣志被逮捕的法律依據，是2023年7月13日才正式施行的「性的姿態攝影處罰法」——這個名字拗口，但威力很大。它是日本性犯罪法律體系全面改革的一部分。

在此之前，日本對付偷拍主要靠各地的《迷惑防止條例》。但這些條例分散在各都道府縣，標準不統一，灰色地帶大得很。傳統法律主要管公共場所的「盜撮」，對私密空間內的偷拍基本沒轍。

新法就是來填這個空子的。它明確處罰五類行為：拍別人性部位、內衣覆蓋部位或性行為姿態；把偷拍影像給第三方；為了傳播而保存偷拍影像；直播給不特定多數人看；記錄直播內容。這些都在明確的禁止範圍內。

處罰力度也不軟。單純拍攝行為可處3年以下拘禁或300萬日元（約15萬港元）罰金；如果傳播或公開展示，那就是5年以下拘禁或500萬日元（約25萬港元）罰金。

廣志這次，正好撞在槍口上。說到這裏，很多人可能會好奇：都已經是那種交易了，為什麼拍個照也不行？答案分三層。

第一層是從業者的隱私保護。在日本，風俗業雖然合法，但社會觀念還是很保守。許多從業者選擇這份工作，往往是因為經濟壓力或者短期需要，她們不想讓家人、朋友或者未來的僱主知道這段經歷。

一旦被拍了照，影像外流的風險就極大。現在是網路時代，一張照片、一段視頻，可能會被無限傳播。這對從業者來說就是「社會性死亡」——失去正常工作機會、社交圈子甚至家庭。這不是危言聳聽。日本歷史上發生過多起風俗店從業者因為影像外流而自殺的悲劇。禁止拍照，是對從業者最基本的保護。

第二層是法律風險。自從2023年性的姿態攝影處罰法施行後，未經同意拍攝性姿態已經是刑事犯罪。風俗店如果不嚴禁拍照，一旦顧客偷拍被發現，店家也可能要面臨監管處罰，甚至被吊銷營業執照。

更麻煩的是，如果店家明知顧客偷拍而不制止，可能被認定為「縱容」或者「共犯」，連帶着一起承擔法律責任。所以現在幾乎所有風俗店在服務前都會明確告知：

不可對女性店員進行拍照和攝影。

違者會被立即中止服務、驅逐出店，甚至報警。

第三層是行業信任機制。風俗業高度依賴信任。顧客要信任店家提供服務質量和隱私保障，從業者要信任顧客不會侵犯她們權益。

如果偷拍成風，從業者會感到不安全，進而拒絕提供服務或者選擇離開這個行業。這對店家來說就是致命打擊——從業者是風俗業的核心資源，流失率太高直接影響店家生存。禁止拍照不只保護從業者，也保護了行業本身。

日本風俗業的規則，看起來是行業自律，實際上是法律和社會共識的產物。它背後的邏輯其實很簡單：即使是交易，也有底線；即使是從業者，也要受保護。

