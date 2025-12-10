河北彩伽化身聖誕女神大派福利　預告明年轉型！殺入樂壇+時尚界

聖誕節就快到，早前跟日本籃球王子高橋藍傳緋聞的「AV天后」河北彩伽（Saika Kawakita）首先派福利！近日河北彩伽受邀為雜誌《Merry Kissmas》拍攝聖誕特輯封面，超誘人造型曝光後立刻引爆網民熱議。而在今年初小試牛刀，在YouTube首以「萌名」為藝名出新歌的她，更正式宣布明年將會進軍歌唱界及時裝界！



IG@jkfofficial

絕美封面被讚「神級顏值」

一向以精緻的五官與完美身材比例著稱的河北彩伽，此次登上雜誌《Merry Kissmas》封面，在官方公開的最新照片中，河北彩伽換上了性感的紅色及白色聖誕裝束，照片中的她眼神迷離中帶點清純，難怪被封為業界的救世主。

綜合台媒報道，河北彩伽坦言喜歡過聖誕節，她每年末都會騰出時間去東京迪士尼樂園，感受節日氣氛，若有機會她最希望能和家人一起安排國外旅行，在旅途中好好相聚。

IG@jkfofficial

IG@jkfofficial

將以「萌名」身份正式殺入樂壇

除了大派福利，河北彩伽也帶來震撼彈，正式宣佈未來將會以「萌名」這個新身份，全面進軍時尚圈和歌唱界！其實她早於今年2月已在YouTube推出第一首單曲時試水溫，自己對音樂充滿熱誠，目前已緊鑼密鼓籌備，並預告明年將會推出個人第二首單曲。此外，早前她也受品牌DYCTEAM邀請，到台灣行Fashion Show，市場反應也相當不錯。

除進軍樂壇和時尚界，河北彩伽也銳意進攻台灣市場，近期頻繁來台灣旅遊並拍攝短片，更開設了IG旅遊帳號「河北彩伽旅遊手帳」，分享台灣各地景點、美食，吸引大量粉絲關注，讓許多人驚呼她根本像在台灣定居，並稱讚其經營用心。