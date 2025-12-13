日本網紅自揭黑歷史　童年稱下體「金屬老二」　網民：防禦力超高

在完整的教育體系中，「健康」絕對是非常重要的一環，能幫助學童理解兩性的身體構造，以及保持個人及環境衛生與安全的重要性及方法。還記得小時候不懂事時我們總是對身體充滿好奇，特別是對於成熟時身體上第二性徵的變化，即早讓小孩子們學習這些知識不一定是件壞事。



金屬老二是什麼鬼…？！

但對於東方人而言，性與自身的探索發展總是要西方來的慢，原因也很多，但主要可能還是傳統華人思想的根深蒂固所導致，而在日本同樣也是這樣的。

森山弘康在讀小學二年級之前，完全不知道生理上「勃起」的概念，他以為這是自己獨有的超能力，並命名為「金屬老二」。（X@dobby_ronin1）

【相關圖輯】壽司郎之亂｜惡搞食店風潮失控 日本網紅竟直接店內「脫衣露點」

+ 7

來自日本的著名YouTuber團體「EvisJap」先前發佈了一則影片，主要是用來紀念他們即將更改團體名稱，該片帶粉絲回顧了幾年間團體所發生的重大事件，並宣佈了他們正式更改名稱的日期。

而在影片前段以趣味的方式介紹四位團員的成長經歷，加上經典的TheFatRat歌曲《Monody》，搞笑之餘還有些感人？

但在這其中最引人矚目的還要屬森山弘康（mori）的介紹了，他在成長經歷中清楚寫到：

到了小學2年級前因為還不懂『勃起』是什麼，一直以為這是自己獨有的特殊超能力，甚至為其取名『金屬老二／金屬迪克／金屬雞雞』。

在這個影片上架後沒多久，立即被網友轉推到X上，目前已累積了近3000萬次觀看，讓不少人噴笑：

「聽起來防禦力超強」

「我小時候因為喜歡《寶可夢》，所以勃起時都叫小兄弟盔甲鳥」

「如果小時候就看過《HUNTER×HUNTER》，那你可能就會單純稱他為『硬』」

「森山小時候就超變態www」

「超有取名才華」

「這孩子不簡單」



延伸閱讀：「強姦麻雀」「喝精液豆漿」 台灣中學「超不雅試卷」震驚教育界

+ 7

延伸閱讀：

如何放鬆壓力？周子瑜：「打 LOL。」粉絲驚嘆：「子瑜平常的壓力到底有多大？！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】