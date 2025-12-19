春晚慘變《全民造星》？公司迫員工練K-POP表演　HR一句焫著全網

年初春酒向來是企業慰勞員工、凝聚團隊的重要場合，多數公司會以聚餐、抽獎等輕鬆形式進行，營造歡樂氛圍。然而，近日有台灣網民發文透露，其公司人力資源部門宣布，今年春酒將以「KPOP舞蹈表演」為主題，要求員工自行前往指定舞蹈教室學習，並於明年春酒登台演出，引來極多網民留言討論，「請問這算是福利還是壓榨員工」。



Threads截圖

近日有台灣網民在Threads發文，透露公司人力資源部門宣布，明年春酒將以「KPOP舞蹈表演」為主題，要求員工自行前往配合的舞蹈教室上課學習，亦鼓勵各組團隊員工自行排練，讓表演變得整齊養眼，更在公告最後強調期待今年見證「原來我們公司人才真的很多」的時刻，讓樓主不禁質疑「這算是福利還是壓榨員工？」。

Threads截圖

而公司提供兩間舞蹈教室的每人每月免費額度，﻿﻿﻿每位同事可自由選擇以上合作教室，並以公司已購課程之指定時段為主，更鼓勵同組人員安排共同練習，提升表演默契，「避免呈現左邊在跳副歌、右邊還在找拍的狀況。」

帖文一出後網民反應兩極，有部份網民認同表演K-Pop能令氣氛變得更好，亦稱自己有相同經歷，「我們公司也有要求跳kpop ，不過我們老闆也有表演東方聖誕老人，所以就覺得還好了」、「對喜歡跳舞的是福利，如果我公司有這個活動我一定參加」、「看情況啦！我們公司表演前三名有獎金，第一名6000元（約港幣$1493），K-pop還算好發揮，可以挑簡單的炒熱氣氛大家都嗨」、「表演有很多很多獎金的話，我會努力犧牲的」。

《愛回家之開心速遞》劇照

亦有部份網民認為要浪費自己的私人時間，來完成公司的任務是壓榨的一種，「給加班費的話算工作，不給的話算壓榨」、「超討厭尾牙要求同仁表演的公司」、「都有錢補助學跳舞為什麼不直接請團來表演，真的有病」、「直接請團來不是更好。上次請Sm那家四個小女生。我朋友看了一次整個發奮圖強為公司留血流汗,要不然他說壓力太大腦力不夠用想離職的說。結果参加尾牙後又做下去了」。