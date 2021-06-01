撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-01 07:00

近年，日本多了很多寫真偶像，尤其是有不少同時兼任模特兒、演員及寫真偶像的新人加入戰團。日本投票網站《みんなのランキング》發起投票，請網民投票選出歷代最喜歡的寫真偶像，結果武田玲奈、馬場富美加等港人熟悉的女星都有入選，另外還有哪些人？

投票共有6759名男女參與，選出的寫真女星有性感、活潑、可愛等不同路線。而且有幾位更加同時兼任演員及模特兒等工作，樣兒實力兼備，以下10位不知哪位是你的最愛？

【10】武田玲奈。（網上圖片）

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同場加映︰深田恭子暫別娛樂圈、結衣封盤 10大潛力女神接班人邊個最有機？

約早前新垣結衣宣布結婚封盤，昨日（26日）另一位港人最愛女神之一的深田恭子亦透過經理人公司宣布，因患上心理疾病「適應障礙症」，無法調節壓力而要停工。一下子痛失兩位女神，粉絲慘叫連聲。以下這10位新生代女演員各有長處，大家覺得哪一位最有潛力成為女神接班人呢？

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同場加映︰三上悠亞美臀扭跳韓團Brave Girls性感熱舞 網民讚︰真正動作片

AV女優三上悠亞自開設YouTube頻道後勤力經營，已累積50多萬粉絲。近日她又有新搞作，上載了一條翻跳韓團Brave Girls名曲《Rollin'》的舞蹈片，低胸衣著加性感電臀舞步吸引超過56萬人觀看。

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