斷捨離！新一年20樣必掉清單　5類「隱形垃圾」最消耗你運氣

年尾將至，望著家中堆積如山的雜物，你是否也感到莫名的壓力和焦慮？真正的斷捨離並非單純的丟棄，而是釐清生活重心、騰出空間接納新機遇的儀式。為了讓你以最輕盈的姿態迎接新一年，我們整理了20樣必須狠心捨棄的物品清單，請將「可惜」二字拋諸腦後，即刻進行一次空間排毒，讓生活與運勢同步升級！



日本收納女王近藤麻理惠曾指出，斷捨離不單是整理家居，更是一場告別過去、為未來預留空間的儀式，最適合在除舊迎新的年末階段進行。

斷捨離並非單純的丟棄，而是釐清生活重心、騰出空間接納新機遇的儀式。（《無痛斷捨離》劇照）

第一階段：告別「廉價感」，找回對自己的尊重

這些貼身物品最容易被忽略，但它們其實反映了你如何看待自己。

1. 鬆弛走樣的內衣褲：別以為穿在裡面沒人看見就無所謂，舒適度騙不了人。連貼身衣物都講究，才是真正錫自己的表現。

2. 永遠單丁的一隻襪：別再期待失蹤的那隻襪會神奇出現了。把它們清走，朝早趕出門時不用再花時間配對，心情都好點。

3. 領口變形的舊T恤：把淘汰的舊衫當睡衣，雖然環保，但也會讓你的居家狀態變得頹廢。在家裡，你也值得穿得整齊舒適，保持一點生活的儀式感。

4. 刮腳或蝕底嚴重的鞋：路是要走出來的，一雙不合腳或已變形的鞋，只會令你行每一步都更吃力。保護雙腳，比慳那一點錢更加重要。

5. 「瘦下來就能穿」的衣服：這不是動力，而是掛在衣櫃裡的無形壓力。請為「現在的你」而打扮，而不是為了迎合過去或未來的身形。

女生穿「光腿神器」呼吸困難送急症！港人網購呻中伏:行兩步都難

貼身物品最容易被忽略，但這些東西反映了你如何看待自己。（《無痛斷捨離》劇照）

第二階段：清理浴室「黑洞」，拒絕無效囤積

浴室是放鬆的地方，別讓過期品佔據了寶貴的空間。

6. 儲埋一堆的試用裝：我們常誤以為「去旅行會用到」，但往往旅行回來又帶了更多回家。如果超過三個月沒用，它們多半已經變質，狠心斷捨離吧。

7. 乾掉的睫毛膏與分叉眼線筆：勉強使用只會讓妝容變得污糟。工欲善其事，化妝品也要定期換新，才能畫出最自信的妝容。

8. 顏色奇怪的唇膏/眼影：當年跟風買下、但塗上後發現面色變差的顏色，可能再都不會再擦第二次。

9. 刷毛開叉的舊牙刷：關乎口腔衛生，當刷毛變形時清潔力已大減，請立刻更換，別慳這筆小錢。

10. 擺到封塵的香水：香水也有保質期，味道變質了就別再勉強噴在身上。人的氣質會隨年紀改變，現在的你值得擁有新的氣味。

日本網民眼中「香港超市11件必買好物」連雞粉都上榜變神級手信

浴室是放鬆的地方，別讓過期品佔據了寶貴的空間。（《無痛斷捨離》劇照）

第三階段：釋放寸金尺土的生活空間

居住空間本來就有限，不如讓每一呎空間都留給更有價值的東西。

11. 手機/家電的空盒：承認吧，你極少會把它們放上二手平台轉賣。留著它們除了養塵，就是佔據你昂貴的呎價空間。

12. 各種過期的成藥：定期檢查藥箱是「看門口」的關鍵，別讓急需用藥的時刻，變成食壞肚子的危機。

13. 斷墨或壞掉的筆：試寫不出水的那一刻就該掉進垃圾桶，別再放回筆筒，讓下次急用時又再一次感到煩躁。

14. 謎一樣的充電線：每個人家裡都有個抽屜塞滿不知用途的線。只需留下常用的，因為你真的不需要十條充電線。

15. 銀包裡過期的印花卡/Coupon：銀包是你的財庫，別讓過期廢紙塞滿空間。把位置留給真正的現金和信用卡，讓財運流通更順暢。

Yahoo熱搜2025年10大潮語排行榜出爐 67上榜！第1位你一定講過

居住空間本來就有限，不如讓每一呎空間都留給更有價值的東西。（《無痛斷捨離》劇照）

第四階段：重塑「心靈質素」的隱形斷捨離

最後這5樣看不見的東西，才是決定你2026年活得是否通透快樂的關鍵。

16. 手機裡重複或模糊的相片：這是一種數位焦慮。試著只保留最靚的那一張，將手機和你的腦容量，留給未來的新回憶。

17. 令你產生「比較心態」的社交賬號：如果看某人的動態會讓你感到焦慮、自卑或妒忌，請毫不猶豫地取消關注，令自己可以專注於自己的生活。

18. 躺在名單裡的「殭屍群組」：那些早已沒人出聲，或充滿無聊訊息的群組，請勇敢退出。你的注意力是很貴的，別被無效訊息綁架。

19. 無效社交：學會溫柔而堅定地拒絕那些消耗你的聚會。2026年，把時間留給真正懂你、讓你感到放鬆的人。

20. 對某個人的「怨氣」與「不甘心」：這是最重的一件行李。原諒不是為了對方，而是為了放過你自己。別帶著怨氣去到新的一年，將壞心情留在過去。