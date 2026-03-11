2026錢包顏色助開運　金色系提升貴人運和氣場　投資者適合這色系

新年新氣象，選對錢包顏色可讓財庫翻倍！塔羅牌老師艾菲爾近日在Facebook指出，隨著2026年丙午馬年的到來，火旺的流年特性意味著財氣易動、消費衝動易被激發，因此選對錢包顏色，對守財與聚財將比以往更重要。



艾菲爾整理了2026年錢包顏色的開運建議如下：

一、首選「土色系」：守財聚氣

推薦色系：咖啡色、焦糖色、卡其色、奶茶色、深棕色。

功能：承接過旺火氣，幫助沉澱金錢，抑制衝動消費。

適合對象：

重度電子支付使用者：找回對金錢的實感

小資族：將收入積少成多

穩定型投資者：適合長期持有儲蓄險、房產等



相關文章：陽台納氣招財秘訣 3大財富植物擺對旺財運貴人氣｜附懶人養法👇👇👇

+ 9

二、次選「金色系」：招財引偏財

推薦色系：香檳金、霧面銀、金屬灰、錫器色。

功能：引動流動財，提升貴人運與業務氣場。

適合對象：

業務、銷售人員：增強成交氣場，提高獎金收入

創業者與老闆：象徵權威與決斷力，有助開拓市場

自由接案者：增加合作機會，維持案源穩定



三、平衡選「藍色系」：調節財務水火平衡

推薦色系：海軍藍、深藍、墨水藍、藏青色。

功能：降火、穩定消費欲望，調整現金流，避免財務起伏過大。

適合對象：

收入不穩定的SOHO族：讓現金流更平順，避免大起大落

容易情緒性消費的人：看到直播帶貨就想買？藍色能幫你「冷靜」一下



避雷顏色統整

大紅色、橘紅色是大忌：火上澆油，可能引發過度消費或爭端。

桃紅色、螢光色：易招惹爛桃花或因人情、感情損財。

純黑色：水火不容，財運易停滯。

此外，錢包材質、整理與啟用時間也影響財運。艾菲爾建議選用真皮、霧面錢包，定期清理不常用的卡片，保持內部整潔寬敞。即使習慣電子支付，也可在錢包內放一張新鈔作為「錢母」，金額建議168元或888元，以吸引財氣。新錢包可選冬至、天赦日或每月的新月當天啟用。

相關文章：三個隱世生肖臥虎藏龍！低調謙遜卻藏驚人實力 一生肖更神秘莫測👇👇👇

+ 10

延伸閲讀：

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

歡喜冤家！3星座組合越吵越甜蜜...天蠍+巨蟹掀暴風雨、「這組」直球對決

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】