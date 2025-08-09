大市起伏大「4星座」仍擅謹慎投資！處女是精算師、山羊目光最遠

在全球金融市場波動劇烈之際，有些人總能穩步累積資產。台灣塔羅牌老師艾菲爾點名金牛座、巨蟹座、山羊座、處女座因為天生謹慎的特質，在投資理財方面表現出色，能夠在市場動盪中維持穩定獲利，成為保本型投資的最佳實踐者。



處女座

對完美主義的處女座來說，投資絕不是一時衝動，更不是聽信風聲的盲目決策。他們習慣從分析數據出發，耐心審視每一個風險。處女座對於投資的要求近乎苛刻，不僅要安全，更要合理可控，因此偏好穩健型的理財方式，例如儲蓄、定期定額基金、債券或低波動的平衡型資產。這類投資雖然回報不算高，但卻能符合他們「滴水不漏」的風險控管理念。

金牛座

金牛座以務實態度著稱，他們相信財富需要持續堆疊、穩定成長。金牛座特別排斥高風險投資，偏好定存、房地產、績優股與價值型股票等保本型理財選項。他們奉行堅守原則、時間換報酬的投資邏輯，一旦選定方向，便會持續執行，不會輕易動搖。他們的務實、耐心與穩健，使他們成為保本型投資的模範代表，正如老農耕田，步步為營，最終享受豐碩的成果。

巨蟹座

巨蟹座的投資觀念深受家庭價值觀影響，他們投資的主要目的是為了確保家人未來的安穩生活。因此，巨蟹座通常選擇風險極低的保本型商品，如儲蓄險、低風險債券，以及自用房產等投資標的，並會提前規劃教育基金、退休金或緊急備用金。此外，他們有著與生俱來的守財本能，加上對家庭強烈的責任感，使他們不僅是情感的照顧者，更是資產的穩固守門人。

山羊座

山羊座則以高度自律性、耐心和長遠眼光著稱。他們在投資時不會盲目追高，而是謹慎選擇具備長期價值與成長潛力的標的，如指數型基金、績優股，或是熟悉產業中的長線機會。即使遇到市場下跌，他們也能保持冷靜，擅長分階段、分目標進行資產配置。對山羊而言，真正的保本不只是「不賠錢」，更是一場耐力賽，只有穩步向前，才能走得更長遠。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

