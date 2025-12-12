辦公室戀情3生肖最愛　猴玩心重卻最專情　職場曖昧王就是他們

辦公室戀情常讓許多人卻步，或許是因為關係距離過於接近，顯得雙方似乎都活在對方的監視之下，但有幾個生肖卻是逆流而上，完全不排斥辦公室戀情的發生，一起來看看是哪幾個生肖。



最愛辦公室曖昧的「3生肖」

第三名：蛇

沉著冷靜，心思細密的蛇寶寶，言行舉止上常令人難以捉摸，無法猜透他的心思，蛇寶寶的防衛心較強，內心有塊剛硬堅固的門板，不輕易為誰開啟，所以一般人很難進入他們的內心深處，但若是在辦公室裡，蛇寶寶就能就近觀察喜歡的人，透過日積月累的接觸和了解，將慢慢點燃蛇寶寶的熱情，在辦公室裡發展出一段甜蜜戀情。

第二名：羊

溫和順從的羊寶寶，不喜歡與人爭執，總是願意跟隨大眾，聽從長上的安排，不希望自己成為異類，變成被針對的人物，但是在工作環境中，也還是會有疲憊勞累，需要幫助的時候，所以朝夕相處且熟悉的同事，成為了羊寶寶所依賴的對象，因此也就容易日久生情，變成職場情侶，這不僅是工作上的力量，對羊寶寶來說，更是一種浪漫的陪伴。

第一名：猴

聰明活潑的猴寶寶，不僅多才多藝，而且很有進取心，加上善於社交，因此在群體中，很容易就吸引到異性的目光，特別是在職場上，更能夠發現到猴寶寶與眾不同的一面，所以曖昧的辦公室戀情，也就非常容易產生，雖然猴寶寶的玩心較重，但只要擄獲他的心後，猴寶寶會用直接大方的態度，全心全意投入，讓你們成為職場上的神鵰俠侶。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】