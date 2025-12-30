女子機場被偷電腦　狂跟48小時憑1關鍵細節成功尋回　網民嘆:奇蹟

手機被偷往往都兇多吉少，看著定位卻無力挽回最令人絕望。不過，日前有網民分享，自己曾經憑著手機的定位死跟48小時，最後直接到賊人屋企門口拍門對質，成功取回失物！



近日有網民在社交平台Threads發文，稱近日在夜店消遣期間，手機被偷走，慘遭賊人順手牽羊偷走手機，並大罵對方是「死乞衣（兒）」。事主隨即公開手機定位截圖，顯示手機已被帶到屯門湖翠路一帶，希望有知情人士能提供更多消息。

有網民發文稱自己的手機被偷，最後定位顯示在屯門一帶。（Threads截圖）

而留言區有不少網民都表示有相同經歷，有網民稱當時在機場被偷走一部公司電腦，而她利用Find My iphone功能，由機場一路追蹤到沙田，最終成功尋回。

她憶述，當時報了警，警方亦相當配合，但由於定位顯示在人口密集的屋邨，警方認為公屋範圍太大、樓層太多，「就算知道喺邊一座都冇可能上到去搵都冇可能搵到個人」。但她也沒有放棄，最終發現一個關鍵細節原來電腦定位顯示的是村屋而不是公屋。確認目標後，她在凌晨5:30根據地圖指示找到對方具體位置，「跟住個GPS追到個賊去佢屋企門口」。她形容當時的情景「個Find My iPhone真係指住佢屋企！」，而後她直接拍門，當面對質叫對方交還失物。

網民分享自己利用定位功能經歷30小時成功尋回被盜電腦的經歷。（Threads截圖）

有網民分享在峇里島沙灘被偷電話，同樣靠定位功能追蹤了3小時，最終「成功係啲廢墟搵到」。但亦不少網民潑冷水，表示被盜的電話都難逃厄運「去定華強北等啦 你部手機嘅終點站」。