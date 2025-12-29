政府工｜民政總署請行政助理月薪$28,725　任何學位+零經驗都得

公務員2025年凍薪，連政府筍工數量都有所減少。不過近日民政事務總署就有兩份筍工招聘，雖然兩份工都是行政助理，不過由兩個不同地區的民政事務處招聘，月薪都是$28,725。學歷要求都是本港頒授的學士學位即可，其中西貢民政事務處更沒有提及必須要有工作經驗，只說有行政或政府/公共機構相關工作經驗可獲優先考慮，換句話即使剛大學畢業的小薯都合資格申請，即睇其他入職條件和職責等詳情！

政府工｜1. 民政事務總署(元朗民政事務處)-行政助理

月薪：$28,725

截止日期 :02/01/2026 17:00:00

入職條件:

(1) 持有本港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

(3) 具備良好中、英文會話及書寫能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint 及中文電腦文書處理;

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧 ;

(6) 最少一年工作經驗。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 處理市民的投訴／查詢／申請；

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡；

(4) 協助籌備和進行有關選舉、選民登記及選民投票率的工作(如適用)；以及

(5) 協助執行上司委派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為2026年4月1日至2027年3月31日；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

福利:

(1) 按照《僱傭條例》的規定，視乎情況給予休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假和疾病津貼；以及

(2) 除另有订明外，受聘人如在合約期內一直表現理想且行為良好，當合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並於截止申請日期或之前將學歷證書副本及相關工作經驗的文件證明副本電郵至yldo_recruitment@had.gov.hk。申請人應在電郵標題上清楚註明其網上申請編號及「申請行政助理職位」。

(2) 申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。

(3) 申請人如獲邀參加面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格。

政府工｜2. 民政事務總署(西貢民政事務處)-行政助理

月薪：$28,725

截止日期:05/01/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於12個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html) 作網上申請。

(2) 除網上遞交申請書外，申請人亦必須於截止申請日期或之前把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本交回將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓高座六樓西貢民政事務處人事組 。請在信封面或電郵標題註明「應徵行政助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。